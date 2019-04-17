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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              570

              Утеплитель урса Терра 50 и 100 мм, Скатная Крыша

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
              0
              Описание товара
              Негорючая минеральная изоляция
              Новый продукт, предназначенный для профессионального домостроения
              - Материал с лучшими теплоизоляционными характеристиками в своем классе 
              - Материал с повышенной упругостью и усиленной влагостойкостью
              - Негорючий
              Лучшее решение для строительных бригад и частных застройщиков.
              Экологически чистый материал
              Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа
              1000х600х50мм (6,1м2=0,305м3) 570руб.
              1250х610х100мм (3,8125м2=0,381м3) 685руб.
              4500х1200х100мм (5,4м2=0,54м3) 990руб.
              3900х1200х50мм (4,68м2=0,702м3) 1335руб.
              1250х610х100мм (9,15м2=0,915м3) 1500руб. 
              1250х610х50мм (18,3м2=0,915м3) 1500руб.
              Так же имеется в продаже: 
              Изовер Вент Фасад Низ 1170х610х70мм (9,99м2=0,699м3) 1125руб.
              Парок Екстра 1200х600х100мм ( 5,76м2=0,576м3) 1135руб.
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