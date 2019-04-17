Утеплитель урса Терра 50 и 100 мм, Скатная Крыша

Описание товара

Негорючая минеральная изоляция

Новый продукт, предназначенный для профессионального домостроения

- Материал с лучшими теплоизоляционными характеристиками в своем классе

- Материал с повышенной упругостью и усиленной влагостойкостью

- Негорючий

Лучшее решение для строительных бригад и частных застройщиков.

Экологически чистый материал

Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа

1000х600х50мм (6,1м2=0,305м3) 570руб.

1250х610х100мм (3,8125м2=0,381м3) 685руб.

4500х1200х100мм (5,4м2=0,54м3) 990руб.

3900х1200х50мм (4,68м2=0,702м3) 1335руб.

1250х610х100мм (9,15м2=0,915м3) 1500руб.

1250х610х50мм (18,3м2=0,915м3) 1500руб.

Так же имеется в продаже:

Изовер Вент Фасад Низ 1170х610х70мм (9,99м2=0,699м3) 1125руб.

Парок Екстра 1200х600х100мм ( 5,76м2=0,576м3) 1135руб.