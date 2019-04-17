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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              430

              Сенеж защита древесины

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
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              Описание товара
              СЕНЕЖ АКВАДЕКОР
              Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины.
              СЕНЕЖ САУНА 
              Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе.
              СЕНЕЖ
              Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации.
              СЕНЕЖ ЭФФО
              Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений.
              СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ
              Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием.
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