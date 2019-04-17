Сенеж защита древесины

СЕНЕЖ АКВАДЕКОР Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины. СЕНЕЖ САУНА Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе. СЕНЕЖ Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации. СЕНЕЖ ЭФФО Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений. СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием.