Сенеж защита древесины

Описание товара

СЕНЕЖ АКВАДЕКОР

Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины.

СЕНЕЖ САУНА

Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе.

СЕНЕЖ

Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации.

СЕНЕЖ ЭФФО

Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ

Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием.