Металлочерепица / Металлический сайдинг / Гаражные

Описание товара
Металлочерепица с полимерным покрытием:
Полиэстер (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 300 руб/м2
НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), от 421 руб/м2
ПРИЗМА (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 20 лет), от 670 руб/м2
Металлический сайдинг с полимерным покрытием:
Полиэстер (толщ. мет. 0,4мм, гарантия 5лет), 342 руб/м2
Полиэстер (толщ. мет. 0,45мм, гарантия 5лет), 414 руб/м2
НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), 470 руб/м2
Экостил (иммитация под камень, дерево, кирпич), от 665 руб/м2
Подъемно секционные ворота ТМ DoorHan:
Ворота секционные 3,5х3,0м, широкая панель, с калиткой (1,8х0,9м), цепным приводом - 126 000 руб
Ворота секционные 3,0х3,0м, широкая панель, 1 ряд окон (в 1 ряду 3 акрил.окна) с цепным приводом - 95 000 руб
Профилированный лист оцинкованный:
С-8 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 192 руб/м2
МП-20 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 200 руб/м2
С-21 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5 лет), от 220 руб/м2
Также у нас можно приобрести:
Трехслойные-сэндвич-панели с утеплителем из минваты и пенополистирол;
Саморезы цветные с EPDM прокладкой;
Пленки и мембраны Гидро-ветро-пароизоляция;
Утеплители Урса, Изовер, Роквул, Пеноплекс, ТехноНИКОЛЬ;
Элементы отделки (конек, торцевые и карнизные планки, углы наружные, внутренние);
Металлические двери;
и многое другое.