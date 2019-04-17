Металлочерепица / Металлический сайдинг / Гаражные

Описание товара

Металлочерепица с полимерным покрытием:

Полиэстер (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 300 руб/м2

НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), от 421 руб/м2

ПРИЗМА (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 20 лет), от 670 руб/м2



Металлический сайдинг с полимерным покрытием:

Полиэстер (толщ. мет. 0,4мм, гарантия 5лет), 342 руб/м2

Полиэстер (толщ. мет. 0,45мм, гарантия 5лет), 414 руб/м2

НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), 470 руб/м2

Экостил (иммитация под камень, дерево, кирпич), от 665 руб/м2



Подъемно секционные ворота ТМ DoorHan:

Ворота секционные 3,5х3,0м, широкая панель, с калиткой (1,8х0,9м), цепным приводом - 126 000 руб

Ворота секционные 3,0х3,0м, широкая панель, 1 ряд окон (в 1 ряду 3 акрил.окна) с цепным приводом - 95 000 руб



Профилированный лист оцинкованный:

С-8 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 192 руб/м2

МП-20 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 200 руб/м2

С-21 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5 лет), от 220 руб/м2

Также у нас можно приобрести:

Трехслойные-сэндвич-панели с утеплителем из минваты и пенополистирол;

Саморезы цветные с EPDM прокладкой;

Пленки и мембраны Гидро-ветро-пароизоляция;

Утеплители Урса, Изовер, Роквул, Пеноплекс, ТехноНИКОЛЬ;

Элементы отделки (конек, торцевые и карнизные планки, углы наружные, внутренние);

Металлические двери;

и многое другое.