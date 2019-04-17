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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              192

              Металлочерепица / Металлический сайдинг / Гаражные

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
              0
              Описание товара
              Металлочерепица с полимерным покрытием:
              Полиэстер (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 300 руб/м2
              НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), от 421 руб/м2
              ПРИЗМА (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 20 лет), от 670 руб/м2

              Металлический сайдинг с полимерным покрытием:
              Полиэстер (толщ. мет. 0,4мм, гарантия 5лет), 342 руб/м2
              Полиэстер (толщ. мет. 0,45мм, гарантия 5лет), 414 руб/м2
              НОРМАН (толщ. мет. 0,5мм, гарантия 10 лет), 470 руб/м2
              Экостил (иммитация под камень, дерево, кирпич), от 665 руб/м2

              Подъемно секционные ворота ТМ DoorHan:
              Ворота секционные 3,5х3,0м, широкая панель, с калиткой (1,8х0,9м), цепным приводом - 126 000 руб
              Ворота секционные 3,0х3,0м, широкая панель, 1 ряд окон (в 1 ряду 3 акрил.окна) с цепным приводом - 95 000 руб

              Профилированный лист оцинкованный:
              С-8 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 192 руб/м2
              МП-20 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5лет), от 200 руб/м2
              С-21 (толщ. мет. 0,4-0,45мм, гарантия 5 лет), от 220 руб/м2
              Также у нас можно приобрести:
              Трехслойные-сэндвич-панели с утеплителем из минваты и пенополистирол;
              Саморезы цветные с EPDM прокладкой;
              Пленки и мембраны Гидро-ветро-пароизоляция;
              Утеплители Урса, Изовер, Роквул, Пеноплекс, ТехноНИКОЛЬ;
              Элементы отделки (конек, торцевые и карнизные планки, углы наружные, внутренние); 
              Металлические двери;
              и многое другое.
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