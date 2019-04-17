Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              0

              Утеплители/ Профлист/ Металлические двери

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
              0
              Описание товара
              Теплоизоляция Изовер, Урса, Роквул, Технониколь от 570 руб за уп;
              Профлист оцинкован, от 192 руб/м2;
              Профлист с полимерным покрытием, от 276 руб/м2;
              Металлические двери ,от 7 760 рублей;
              Металлочерепица, от 300 руб/м2;
              Гидро, ветро, парозащитные пленки Экоспан-Строй, Изоспан, от 665 руб за рул. (70м2);
              Саморез 4,2х19(28,35) цветной с EPDM, от 2,5руб за шт;

              А также сможете у нас приобрести (заказать):
              OSB плита (2500х1250);
              Плита ДСП шпунтованная (2440х600;900);
              Элементы отделки для кровли и фасадов;
              Металлический сайдинг;
              Водосточные системы;
              Фасонные элементы метал. (отлив, откос и др.);
              и многое другое.
              Звоните с 8-17, Сб, Вс - выходной.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store