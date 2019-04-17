Утеплители/ Профлист/ Металлические двери

Описание товара
Теплоизоляция Изовер, Урса, Роквул, Технониколь от 570 руб за уп;
Профлист оцинкован, от 192 руб/м2;
Профлист с полимерным покрытием, от 276 руб/м2;
Металлические двери ,от 7 760 рублей;
Металлочерепица, от 300 руб/м2;
Гидро, ветро, парозащитные пленки Экоспан-Строй, Изоспан, от 665 руб за рул. (70м2);
Саморез 4,2х19(28,35) цветной с EPDM, от 2,5руб за шт;
А также сможете у нас приобрести (заказать):
OSB плита (2500х1250);
Плита ДСП шпунтованная (2440х600;900);
Элементы отделки для кровли и фасадов;
Металлический сайдинг;
Водосточные системы;
Фасонные элементы метал. (отлив, откос и др.);
и многое другое.
Звоните с 8-17, Сб, Вс - выходной.