Утеплители/ Профлист/ Металлические двери

Описание товара

Теплоизоляция Изовер, Урса, Роквул, Технониколь от 570 руб за уп;

Профлист оцинкован, от 192 руб/м2;

Профлист с полимерным покрытием, от 276 руб/м2;

Металлические двери ,от 7 760 рублей;

Металлочерепица, от 300 руб/м2;

Гидро, ветро, парозащитные пленки Экоспан-Строй, Изоспан, от 665 руб за рул. (70м2);

Саморез 4,2х19(28,35) цветной с EPDM, от 2,5руб за шт;



А также сможете у нас приобрести (заказать):

OSB плита (2500х1250);

Плита ДСП шпунтованная (2440х600;900);

Элементы отделки для кровли и фасадов;

Металлический сайдинг;

Водосточные системы;

Фасонные элементы метал. (отлив, откос и др.);

и многое другое.

Звоните с 8-17, Сб, Вс - выходной.