Препарат INDERMA от псориаза (спрей и капли)

Описание товара

Если у вас проблемная кожа и замучил псориаз, о проблеме можно забыть раз и навсегда. Все проблемы исчезнут, если вы воспользуетесь инновационным средством номер один — INDERMA (ИНДЕРМА). Вы будете наслаждаться безупречной кожей, забудете о сильном зуде, перестанете избегать посещения бассейна, сауны, не будете больше стесняться. Жизнь заиграет для вас новыми красками! Описание препарата Препарат INDERMA от псориаза разработан на основе уникального подхода американского врача Джона Пегано, автора книги-бестселлера «Лечение псориаза – естественный путь». Для создания секретной формулы от псориаза понадобилось более 4 лет. В итоге было подобрано идеальное сочетание компонентов, дающее потрясающие результаты. Выпускается средство в виде капель и спрея. Это дает возможность избавиться от заболевания комплексно. В состав ИНДЕРМА входят исключительно натуральные вещества. Это не только лечение проблемной кожи, но и положительное воздействие на весь организм. Что входит в состав препарата INDERMA? Вещества, входящие в состав средства, не произрастают у нас. Они проходят тщательный отбор и являются экологически чистыми:

Японская софора – регенерирует ткани, улучшает эпидермис