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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
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              Аппарат контактной сварки BlueWeld Aluplus 5100

              Телефон
              +78122439162
              Продавец
              ЕДИНСТВО
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              Описание товара
              Аппарат контактной сварки BlueWeld Aluplus 5100 - портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов

              Портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. BlueWeld Aluplus 5100 рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов, сварка производится на конструкциях из стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и алюминия.

              Аппарат односторонней контактной сварки для приварки шпилек и метизов из алюминия и других материалов.

              Основные преимущества BlueWeld Aluplus 5100:

              Отсутствие деформации при сварке на противоположной стороне листа
              Термозащита
              Простота настройки
              Технические характеристики BlueWeld Aluplus 5100
              Напряжение, В 1х220
              Мощность при нагрузке, кВт 0,1
              Энергия сварки, Дж 390
              Диаметр точек сварки, min, mm 3
              Диаметр точек сварки max, mm 4
              Длина 430
              Ширина 170
              Высота 290
              Масса 15
              Артикул 828109
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