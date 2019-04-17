Описание товара

Аппарат контактной сварки BlueWeld Aluplus 5100 - портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов



Портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. BlueWeld Aluplus 5100 рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов, сварка производится на конструкциях из стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и алюминия.



Аппарат односторонней контактной сварки для приварки шпилек и метизов из алюминия и других материалов.



Основные преимущества BlueWeld Aluplus 5100:



Отсутствие деформации при сварке на противоположной стороне листа

Термозащита

Простота настройки

Технические характеристики BlueWeld Aluplus 5100

Напряжение, В 1х220

Мощность при нагрузке, кВт 0,1

Энергия сварки, Дж 390

Диаметр точек сварки, min, mm 3

Диаметр точек сварки max, mm 4

Длина 430

Ширина 170

Высота 290

Масса 15

Артикул 828109