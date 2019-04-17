Описание товара
Аппарат контактной сварки BlueWeld Aluplus 5100 - портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов
Портативный аппарат для приварки шпилек и других приспособлений. BlueWeld Aluplus 5100 рекомендован для использования в кузовных цехах, при производстве отопительных и вентиляционных систем, изготовлении электрических шкафов, сварка производится на конструкциях из стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и алюминия.
Аппарат односторонней контактной сварки для приварки шпилек и метизов из алюминия и других материалов.
Основные преимущества BlueWeld Aluplus 5100:
Отсутствие деформации при сварке на противоположной стороне листа
Термозащита
Простота настройки
Технические характеристики BlueWeld Aluplus 5100
Напряжение, В 1х220
Мощность при нагрузке, кВт 0,1
Энергия сварки, Дж 390
Диаметр точек сварки, min, mm 3
Диаметр точек сварки max, mm 4
Длина 430
Ширина 170
Высота 290
Масса 15
Артикул 828109