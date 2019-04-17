Инвертор воздушно-плазменной резки FUBAG PLASMA 25 AIR

Описание товара

Плазморез FUBAG Plasma 25 AIR - инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки металла Fubag Plasma 25 Air. Благодаря системе «Arc Pilote», дуга возбуждается без касания детали. Наличие встроенного компрессора позволяет работать, когда нет доступа к внешнему источнику сжатого воздуха.

Напряжение и частота сети, В/Гц



220/50

Max мощность, кВт



3,3

Ток, А



5-25

ПВ на max токе при t=40 град. С, %



26

Расход сжатого воздуха, л/мин



40

Давление сжатого воздуха, бар



3

Max толщина резки стали/алюминия, мм



6 / 4

Длина, мм



480

Ширина, мм



220

Высота, мм



360

Масса, кг



18,5

Встроенная защита от перенапряжения, до 380 В



да

Встроенный компрессор с осушителем



да

Кабель зажима заземления



да

Работа от мобильного генератора



да

Розжиг дуги, SELF START



да

FUBAG Plasma 25 AIR идеальный рез даже неочищенных от краски металлических деталей

Надежный аппарат для плазменной резки со встроенным компрессором способен проводить высококачественную резку даже окрашенных деталей. Обеспечивает идеальный и быстрый рез углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали толщиной до 6 мм, алюминия, алюминиевых сплавов – до 4 мм. На слабом токе способен с большой точностью резать листовой металл 0,6 мм.



Функциональность и надежность FUBAG Plasma 25 AIR

Встроенный компрессор с осушителем обеспечивает работоспособность плазмореза даже тогда, когда нет доступа к внешнему источнику сжатого воздуха. Многоуровневая система защиты от перенапряжения до 380 В и перегрузок гарантирует длительный срок службы аппарата без сбоев.



Бесконтактный поджиг дуги self start без применения высокочастотного поджига облегчает эксплуатацию, не создавая электромагнитных помех для находящегося рядом чувствительного оборудования.



Комплектация и удобство транспортировки FUBAG Plasma 25 AIR

Аппарат поставляется в комплекте с горелкой с устройством защиты от случайного включения, двумя электродами и двумя соплами к ним.



Небольшой вес – около 17 кг и расположенная в верхней части корпуса эргономичная ручка делают перемещение аппарата простым и удобным.