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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
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              Редуктор кислородный БКО-50-12,5

              Телефон
              +78122439162
              Продавец
              ЕДИНСТВО
              0
              Описание товара
              Малогабаритный кислородный редуктор БКО-50-12,5 выполнен по осевой схеме, за счет чего обладает компактными размерами при сохранении всех рабочих параметров на уровне крупногабаритных редукторов.
              Редуктор БКО-50-12,5 предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов.

              Технические характеристики:
              Наибольшая пропускная способность, м3/ч50
              Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)20(200)
              Наибольше рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)1,25(12,5)
              Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более0,3
              Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более0,3
              Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)2,5(25)
              Габаритные размеры, мм155х120х155
              Присоединительные размеры, входГайка накидная G3/4
              Присоединительные размеры, выходМ16х1,5
              Масса комплекта, кг0,55
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