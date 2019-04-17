Редуктор кислородный БКО-50-12,5

Описание товара

Малогабаритный кислородный редуктор БКО-50-12,5 выполнен по осевой схеме, за счет чего обладает компактными размерами при сохранении всех рабочих параметров на уровне крупногабаритных редукторов.

Редуктор БКО-50-12,5 предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов.



Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м3/ч50

Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)20(200)

Наибольше рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)1,25(12,5)

Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более0,3

Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более0,3

Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)2,5(25)

Габаритные размеры, мм155х120х155

Присоединительные размеры, входГайка накидная G3/4

Присоединительные размеры, выходМ16х1,5

Масса комплекта, кг0,55