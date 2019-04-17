Редуктор кислородный БКО-50-12,5

Описание товара
Малогабаритный кислородный редуктор БКО-50-12,5 выполнен по осевой схеме, за счет чего обладает компактными размерами при сохранении всех рабочих параметров на уровне крупногабаритных редукторов.
Редуктор БКО-50-12,5 предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов.
Технические характеристики:
Наибольшая пропускная способность, м3/ч50
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)20(200)
Наибольше рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)1,25(12,5)
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более0,3
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более0,3
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)2,5(25)
Габаритные размеры, мм155х120х155
Присоединительные размеры, входГайка накидная G3/4
Присоединительные размеры, выходМ16х1,5
Масса комплекта, кг0,55