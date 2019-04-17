Описание товара

Сварочный инвертор FUBAG IN 163 чемпион в легком весе, всего 4 кг, отлично подходит для сварочных работ с электродом 4 мм с покрытием от основного до рутилцеллюлозного. При подключении соответствующих аксессуаров работает в режиме TIG-сварки.