АВТОГРЕЙДЕР СДМ-25

Описание товара

Колесная формула 1х3х3 (полный привод);

Эксплуатационная масса -21т;

Ширина грейдерного отвала 4200 мм;

Габарит по высоте без проблесковых маяков – 3985 мм;

Габарит по длине при поднятых рыхлителе и бульдозерном отвале – 11210 мм;

Габарит по ширине 3200 мм/2530 мм;

Двигатель ЯМЗ-238НДЗ-1;

Мощность 235 л.с./173 кВт;

Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30.

Трансмиссия – механическая с гидравлическим переключением передач К700;

Количество передач: вперед-16, назад-8;

Передний мост СДМ-25А.01 (унифицированный с средним и задним мостом К700 имеет самоблокирующийся дифференциал);

Мосты средний и задний К-700 с самоблокирующимся дифференциалом.