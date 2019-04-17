АВТОГРЕЙДЕР СДМ-25

Колесная формула 1х3х3 (полный привод); Эксплуатационная масса -21т; Ширина грейдерного отвала 4200 мм; Габарит по высоте без проблесковых маяков – 3985 мм; Габарит по длине при поднятых рыхлителе и бульдозерном отвале – 11210 мм; Габарит по ширине 3200 мм/2530 мм; Двигатель ЯМЗ-238НДЗ-1; Мощность 235 л.с./173 кВт; Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30. Трансмиссия – механическая с гидравлическим переключением передач К700; Количество передач: вперед-16, назад-8; Передний мост СДМ-25А.01 (унифицированный с средним и задним мостом К700 имеет самоблокирующийся дифференциал); Мосты средний и задний К-700 с самоблокирующимся дифференциалом.