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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
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              АВТОГРЕЙДЕР СДМ-25

              Телефон
              +78003335658
              Продавец
              СпецДорМаш
              0
              Описание товара
              Колесная формула 1х3х3 (полный привод);
              Эксплуатационная масса -21т;
              Ширина грейдерного отвала 4200 мм;
              Габарит по высоте без проблесковых маяков – 3985 мм;
              Габарит по длине при поднятых рыхлителе и бульдозерном отвале – 11210 мм;
              Габарит по ширине 3200 мм/2530 мм;
              Двигатель ЯМЗ-238НДЗ-1;
              Мощность 235 л.с./173 кВт;
              Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30.
              Трансмиссия – механическая с гидравлическим переключением передач К700;
              Количество передач: вперед-16, назад-8;
              Передний мост СДМ-25А.01 (унифицированный с средним и задним мостом К700 имеет самоблокирующийся дифференциал);
              Мосты средний и задний К-700 с самоблокирующимся дифференциалом.
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