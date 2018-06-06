Гель Клареол от папиллом и бородавок

Описание товара

Гладкая кожа – один из критериев привлекательности. Но что делать, если на теле и конечностях появились уродливые наросты? Новый гель Клареол поможет справиться с бородавками и папилломами, которые бросаются в глаза и угрожают перейти в злокачественную форму. Проблема перестанет беспокоить вас и подрывать уверенность в себе. Средство обладает направленным действием и не причиняет вреда. Его все чаще рекомендуют дерматологи в качестве альтернативы хирургическому вмешательству. Ткани полностью восстановятся после удаления, поэтому шрамов и рубцов можно не опасаться. В чем состоят преимущества геля-эксфолианта Клареол? Высыпания на коже не только неприятны на вид, но и опасны. Сорвав папиллому, можно столкнуться с сильным кровотечением, да и натирания одеждой или бельем небезопасны. Лучше предпринять меры по устранению этих дефектов. Выбрав новинку, вы не ошибетесь, так как ей присущи следующие достоинства:

Точечная работа. Вы уберете конкретную бородавку, не затрагивая другие участки. Отсутствие побочных эффектов. Раздражения, привыкания или повторного возникновения новообразований можно не опасаться. Безболезненность. В отличие от лазера или скальпеля гель Клареол от InnoSkin не вызывает дискомфорта. Легкое использование. Вам не придется выходить из дома и сидеть в очереди к врачу – все пройдет быстро и без хлопот. Универсальность. Средство может применяться на разных участках – на руках, ногах, спине, шее, в подмышечных впадинах.

Итак, уникальная разработка вполне может принести вам избавление от внешних недостатков. Очень скоро от них не останется ни малейшего следа.