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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              9 499

              Велосипед горный Larsen Buggy 20"

              Телефон
              +78001005550
              Продавец
              Чемпион
              0
              Описание товара
              Тип Хардтейл
              Пол Unisex
              Цвет белый
              Размер колес 20"
              Количество скоростей 6
              Размер рамы 10,5"
              Материал рамы Сталь
              Задний переключатель Shimano Tourney (RD-TZ20)
              Втулка передняя SF-HB11FQR
              Втулка задняя KT-122RQR
              Шифтеры Shimano SL-TX30-6R
              Тип тормозов V-образные
              Вилка MODE MD-711B
              Ход вилки 40 мм
              Резина Wanda P104А, 20"х2.125"
              Обода ZLA-010 алюминий 6061-t6
              Дополнительное оборудование Подножка, отражатели, крылья
              Вес брутто 15,700 кг
              Вес нетто 13,200 кг
              Максимальный вес пользователя 60 кг
              Бренд Larsen
              Страна бренда Финляндия
              Страна производитель Китай
              Гарантия Рама (12 лет)
              Навесное оборудование (6 месяцев)
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