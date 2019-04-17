Велосипед горный Larsen Buggy 20"

Тип Хардтейл Пол Unisex Цвет белый Размер колес 20" Количество скоростей 6 Размер рамы 10,5" Материал рамы Сталь Задний переключатель Shimano Tourney (RD-TZ20) Втулка передняя SF-HB11FQR Втулка задняя KT-122RQR Шифтеры Shimano SL-TX30-6R Тип тормозов V-образные Вилка MODE MD-711B Ход вилки 40 мм Резина Wanda P104А, 20"х2.125" Обода ZLA-010 алюминий 6061-t6 Дополнительное оборудование Подножка, отражатели, крылья Вес брутто 15,700 кг Вес нетто 13,200 кг Максимальный вес пользователя 60 кг Бренд Larsen Страна бренда Финляндия Страна производитель Китай Гарантия Рама (12 лет) Навесное оборудование (6 месяцев)