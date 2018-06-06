Масло Psori Control от псориаза

Описание товара

Псориаз – неприятное заболевание, проявляющееся зудящими, красными пятнами на коже. Прискорбность в том, что псориаз возникает неожиданно, что для человека становится настоящим стрессом. В лечении этого недуга сегодня используются гормональные препараты, физиотерапия (лазерное лечение, очистка крови, криолечение), но эти способы являются малоэффективными. Российским ученым и медикам ДермаГосЦентра в 2012 году удалось создать эффективное средство против псориаза Psori Control. Препарат быстро справляется со всеми симптомами псориаза, а также препятствует появлению рецидивов. Новинка: средство от псориаза Psori Control Psori Control — симбиоз из двух натуральных высокоэффективных препаратов – масла и капель, которые воздействуют на организм следующим образом:

ликвидируют зуд, шелушение кожи