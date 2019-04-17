Велосипед горный Larsen Dream Team 24"

Тип Хардтейл Пол Unisex Цвет серый Размер колес 24" Количество скоростей 6 Размер рамы 12" Материал рамы Сталь Передний переключатель Нет Задний переключатель Shimano Tourney (RD-TZ50) Втулка передняя Anteng sf-hb03fqr Втулка задняя Anteng kt-122rqr Шифтеры Shimano SL-TX30-6R, TOURNEY Тип тормозов WinZip, V - образные Вилка MODE MD-715F Ход вилки 50 мм Резина Wanda P1018, 24"*1,95 Обода Wienmann XTB26, алюминий, двойные Дополнительное оборудование Отражатели, подножка Вес брутто 18,3 кг Вес нетто 15,3 кг Максимальный вес пользователя 95 кг Бренд Larsen Страна бренда Финляндия Страна производитель Китай Гарантия Рама (12 лет) Навесное оборудование (6 месяцев)