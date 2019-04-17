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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              9 999

              Велосипед горный Larsen Dream Team 24"

              Телефон
              +78001005550
              Продавец
              Чемпион
              0
              Описание товара
              Тип Хардтейл
              Пол Unisex
              Цвет серый
              Размер колес 24"
              Количество скоростей 6
              Размер рамы 12"
              Материал рамы Сталь
              Передний переключатель Нет
              Задний переключатель Shimano Tourney (RD-TZ50)
              Втулка передняя Anteng sf-hb03fqr
              Втулка задняя Anteng kt-122rqr
              Шифтеры Shimano SL-TX30-6R, TOURNEY
              Тип тормозов WinZip, V - образные
              Вилка MODE MD-715F
              Ход вилки 50 мм
              Резина Wanda P1018, 24"*1,95
              Обода Wienmann XTB26, алюминий, двойные
              Дополнительное оборудование Отражатели, подножка
              Вес брутто 18,3 кг
              Вес нетто 15,3 кг
              Максимальный вес пользователя 95 кг
              Бренд Larsen
              Страна бренда Финляндия
              Страна производитель Китай
              Гарантия Рама (12 лет)
              Навесное оборудование (6 месяцев)
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