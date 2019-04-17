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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              1 699

              Самокат трехколесный складной Larsen Smart 1

              Телефон
              +78001005550
              Продавец
              Чемпион
              0
              Описание товара
              Если ребенок уже уверенно бегает по дорожкам, можно задуматься о приобретении первого детского транспортного средства. Самокат – один из самых популярных видов, но не расценивайте его только как средство развлечения. Это отличный вариант для развития моторики и координации. Обучаясь езде на самокате, малыш привыкает координировать свои движения. Он учится оценивать рельеф местности, понимая, что в горку подняться сложно, а скатиться гораздо легче и что неровности лучше объезжать. В процессе обучения ребенок так же знакомится с основными принципами дорожного движения. На дороге он не один, надо учитывать интересы всех участников движения.

              3-х колесный самокат Larsen Smart 1 отличный вариант для самых маленьких райдеров. Легкая конструкция достаточно устойчива и безопасна. В модели предусмотрен тормоз заднего колеса. Простая и понятная конструкция самоката позволит ребенку легко освоить новый способ передвижения.

              Несмотря на то, что самокат имеет устойчивую и безопасную конструкцию, мы рекомендуем приобрести защиту (шлем, наколенники, налокотники). 

              Товар может иметь небольшие отличия от представленного на фотографии.
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