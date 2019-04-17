Описание товара

Самокат Larsen Cosmo – отличное транспортное средство, позволяющее поддерживать хорошую физическую форму. Можно неспешно кататься по парковым дорожкам, а можно использовать как транспортное средство для перемещения на короткие дистанции.



В основе конструкции Larsen Cosmo рама из сплава алюминия и стали. Такой состав дает определенные преимущества: прочность конструкции и относительно небольшой вес. Дека с порошковым напылением, размер 480 х 100 мм. Полиуретановые колеса отличаются своими скоростными качествами, жесткость 85А, диаметр 145 мм. Высота рулевой стойки регулируемая 67-82 см, что позволяет настроить ее под нужный размер. Самокат имеет складную конструкцию, что позволяет его легко транспортировать и хранить в рамках небольшого пространства.



Если Вы только осваиваете данное средство передвижения, не забудьте позаботиться о безопасности. Шлем, наколенники и налокотники – минимальный набор защиты, позволяющий избежать ссадины, ушибы и другие травмы.



Товар может иметь небольшие отличия от представленного на фотографии.