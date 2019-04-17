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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
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              ЛЮКС

              Телефон
              +7(862)2431377
              Продавец
              Radisson Rosa Хутор
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              Описание товара


              Приблизительная площадь номера: 50 кв.м. | Максимальное число гостей: 3 взрослых

              Просторные и элегантные, люксы нашего отеля выполнены в стиле «Нью-Йоркский особняк». В спальне королевская кровать, душевая и ванная, а в гостиной роскошный диван и кресла для расслабления после активного катания на лыжах. В большинстве люксов предлагается французский балкон, и каждый люкс открывает великолепный вид на горы или набережную. Дополнительные принадлежности включают халаты, тапочки и кофе-машины Nespresso®.

               

              К ВАШИМ УСЛУГАМ

              • Вид на реку или на горы
              • Спальня и отдельная гостиная комната в стиле особняка Нью-Йорка
              • Халат и тапочки
              • Дополнительные косметические принадлежности
              • Эспрессо-машина, чайник в номере
              • Мини-бар с бесплатными безалкогольными напитками
              • Утюг и гладильная доска


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