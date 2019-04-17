Приблизительная площадь номера: 50 кв.м. | Максимальное число гостей: 3 взрослых
Просторные и элегантные, люксы нашего отеля выполнены в стиле «Нью-Йоркский особняк». В спальне королевская кровать, душевая и ванная, а в гостиной роскошный диван и кресла для расслабления после активного катания на лыжах. В большинстве люксов предлагается французский балкон, и каждый люкс открывает великолепный вид на горы или набережную. Дополнительные принадлежности включают халаты, тапочки и кофе-машины Nespresso®.