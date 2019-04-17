Описание товара

Шланг E-336 RYB 1/4 с вентилем (90 см)



Для мастеров и оптовиков особые условия.



Адрес: ул.Киевская 28Б (вход со двора).



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Цену, наличие и весь ассортимент можно уточнить по телефону либо лично посетив наш магазин.



Возможен поиск и доставка товара под заказ.



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Так же возможна установка и ремонт вашей техники нашими мастерами.