PsoriControl средство от псориаза

Описание товара

Псориаз — заболевание, не изученное до конца, но доставляющее много страданий. Шелушение и зуд, неэстетичные высыпания на коже, сухая кожа, поражение волос и ногтей, общая слабость — все это симптомы псориаза. В запущенных случаях болезнь может поражать также внутренние органы. К сожалению, псориаз с трудом поддается излечению. Однако есть комплексное средство, которое поможет вылечиться от заболевания и устранить мучительные симптомы. Это PsoriControl. В 2012 году группой ученых ДермаГосЦентра была открыта формула так называемых «умных клеток», которая и легла в основу PsoriControl. Они находят пораженные клетки эпидермиса и восстанавливают их функции. Средство от псориаза PsoriControl оказывает комплексное лечение, защищая кожу и предупреждая воспаление, заживляет бляшки и препятствует их повторному появлению. «Умные клетки» полностью соответствуют клеткам организма человека, поэтому лишены побочных эффектов. Встраиваясь в глубокие слои эпидермиса, они возводят каркас для обновленной здоровой кожи. Преимущества масла ПсориКонтрол:

Быстрое снятие зуда и шелушения. Комплексное воздействие. Гарантированный длительный эффект. Натуральные компоненты. Отсутствие побочных эффектов. Гипоаллергенность. Уход за кожей. Доступная цена.

Состав средства от псориаза PsoriControl:

Кордицепс — содержит вещество коэнзим Q-10, отвечающий за обновление клеток. Бета-каротин сокращает количество бляшек и способствует их заживлению. Жирные кислоты восстанавливают поврежденную кожу. Cок Rhododendron adamsii является природным антибиотиком. Уничтожает подкожного клеща Demodex, который является основным виновником возникновения шелушения и зуда. Снимает зуд, отечность, шелушение, кровоточивость и боль. Бобровый жир, прополис, тыквенное масло — все эти компоненты нормализуют PH и смягчают кожу. Способствуют восстановлению поврежденного эпидермиса и защищают его от внешних воздействий. Ягоды годжи включают комплекс витаминов, аминокислот, полисахаридов и минералов. Благодаря насыщенному составу, препятствуют изменениям ДНК и мутации клеток, восстанавливают целостность жирового слоя кожи и ее защитные свойства. Цветочная пыльца и с экстракт артемии улучшают настроение, устраняют тревожность, нормализует сон и успокаивают.

Как применять Комплекс состоит из масла и капель (идут в подарок при покупке от 1 курса), благодаря чему повышается его эффективность:

Масло следует наносить на пораженные участки кожи дважды в день, с утра и вечером. Капли нужно растворить в небольшом количестве воды и принимать дважды в день по 10 капель.