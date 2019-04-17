Велосипед 16 Novatrack Neptune, цвет синий

Описание товара

Novatrack – один из лучших отечественных брендов, заслуживших доверие. Под ним выпускаются качественные надёжные велосипеды стильного дизайна. «Neptun» - это безопасный, легкий и прочный двухколесный транспорт для детей 5-7 лет с отличной управляемостью. От нежелательного контакта с цепью ноги ребенка предохраняет защитная накладка. У велосипеда низкая рама, чтобы начинающему водителю было легко забираться и слазить с него. Сиденье и руль регулируются по высоте и надежно фиксируются. Транспортное средство дополнено самыми необходимыми аксессуарами для безопасной езды: звонком-сигналом, мягкими накладками на руле, светоотражателями. А когда малыш почувствует себя более уверенно за рулем, маленькие колеса можно будет снять. На велосипеды Novatrack распространяется гарантия от производителя 1 год. Основные характеристики: возраст: 5-7 лет, рост: 95-110 см, вес ребенка: до 40 кг, модельный ряд: 2015, диаметр колес: 16 дюймов, количество скоростей: 1, тормоз: ножной задний, рама: стальная, крылья: короткие, спицы: стальные, вес: 9,4 кг, багажник: нет.