Велосипед 16 Graffiti Premium Girl RUS, цвет розовый

Описание товара

Девочки не меньше мальчиков мечтают о собственном велосипеде. Специально для юных модниц производители марки GRAFFITI создали оригинальную модель, которая сочетает в себе изящность конструкции и нежные оттенки.Дополнительные колёсики для подстраховки придадут уверенности и облегчат обучение катанию. Надёжная стальная конструкция прослужит долгое время. Велосипед поможет ребёнку улучшить осанку и координацию движений, научиться держать равновесие.Корзинка на руле позволит брать с собой свои любимые мелочиВелосипеды собирают в России, что позволяет контролировать качество каждой детали.Характеристики Ободья: стальныеПокрышки: 16 х 2,125Седло: комфортДополнительно: механический звонок, корзина