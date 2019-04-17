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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              4 176

              Велосипед 12 Graffiti Minky белый

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Двухколёсный велосипед 12" Graffiti Minky подходит для детей от 2 до 4 лет. Страховочные колёса предназначены для обучения ребёнка езде на двухколёсном транспорте. Рама сделана из стали, поэтому конструкция велосипеда крепкая и жёсткая. Оборудован задним клещевым тормозом. Защитный кожух не допускает попадание на цепь одежды и других нежелательных элементов. На руле установлен звонок, чтобы ребёнок предупреждал окружающих о своём приближении.Расстояние от руля до пола: 60 смРасстояние от сиденья до пола: 49 см Расстояние от сиденья до среднего положения педалей: 30 см
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