Беговел 14 GRAFFITI DinoZavr, цвет бирюзовый

Описание товара

Беговел GRAFFITI DinoZavr сочетает свойства велосипеда и самоката. Ребёнок приводит транспорт в движение ногами. Это позволяет малышу контролировать набор скорости и остановку.Беговел подходит для подготови ребенка к езде на двухколесных велосипедах. Когда держать равновесие становится сложно, малыш помогает себе ногами. Это снижает риск падения.Беговелы Graffiti собирают в России, поэтому каждая деталь проходит контроль качества.Общая длина беговела: 95 смРасстояние от пола до руля: 60-67 смРасстояние от пола до сиденья: 45-50 смШирина руля: 48 см