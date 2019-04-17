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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              2 885

              Беговел 14 GRAFFITI DinoZavr, цвет бирюзовый

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Беговел GRAFFITI DinoZavr сочетает свойства велосипеда и самоката. Ребёнок приводит транспорт в движение ногами. Это позволяет малышу контролировать набор скорости и остановку.Беговел подходит для подготови ребенка к езде на двухколесных велосипедах. Когда держать равновесие становится сложно, малыш помогает себе ногами. Это снижает риск падения.Беговелы Graffiti собирают в России, поэтому каждая деталь проходит контроль качества.Общая длина беговела: 95 смРасстояние от пола до руля: 60-67 смРасстояние от пола до сиденья: 45-50 смШирина руля: 48 см
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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