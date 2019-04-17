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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              4 510

              Велосипед трёхколёсный Micio Light 2018, колёса EVA 108, цвет бежевый

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Чтобы ваш непоседа гармонично развивался и наполнял дни яркими эмоциями, присмотритесь к велосипеду «Micio Light 2018». С ним ребёнок разовьёт ловкость и координацию движений, станет более решительным и самостоятельным. Родители оценят прочную конструкцию из металла, которая увеличит срок службы велосипеда.Особенности:Рекомендуемый возраст: от 1,5 летРазмер колес: 10” и 8”Тип колес: ненадувныеМатериал колес: пластикМатериал шин: EvaСкладная подножкаСкладной тент колясочного типаСъемная телескопическая ручка-толкательФункция управления передним колесомРаздвижная дуга безопасности с мягкими подлокотникамиМягкий вкладыш-кенгуру на сиденьеКорзинаРазмерыдлина от заднего до переднего колеса, см: 82расстояние между задними колесами, см: 49расстояние от пола до ручки, см: 95-100высота от руля до пола, см: 53высота от седла до пола, см: 35расстояние от середины седла до дальней педали, см: 42 вес, кг: 7,7
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