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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              13 827

              Велосипед трёхколёсный Lamborghini Egoist L3B, надувные колёса 1210, цвет синий

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Трехколесный велосипед Lamborghini Egoist создан совместно с известным итальянским конструкторским бюро Giugiaro, которое проектирует дизайны автомобилей Lamborghini. Велосипед имеет родительскую ручку с функцией управления передним колесом. С помощью неё вы можете контролировать направление движения, пока ребёнок отдыхает. Чтобы ноги малыша не волочились по земле, под сиденьем установлена складная подножка. Ручка управления снимается, поэтому вы можете поместить велосипед в багажник автомобиля. В любой поездке ребёнок будет со своим любимым транспортным средством.Стальная рама обеспечивает прочность велосипеда. В задней корзине можно возить маленькие игрушки, а в сумке на родительской ручке – свои личные вещи.Особенности: Рекомендуемый возраст: от 2 летТип колёс: надувныеМатериал колёс: резина, пластикСъемная родительская ручка управления регулируется по высотеФункция управления передним колесомСтальная рамаПятиточечный ремень безопасности, раздвижной съёмный бампер безопасностиЗадняя корзина, сумка на родительской ручкеСкладная подставка для ног Отстёгивающийся козырёк Стояночный тормоз задних колёсВозможность свободного хода переднего колесаСвет, звук
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