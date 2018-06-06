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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.06.2018
              990

              Крем спрей от псориаза Anti Psori Nano (Анти Псори Нано)

              Телефон
              +77058150195
              Продавец
              EuroPharm
              0
              Описание товара

              Крем спрей от псориаза Anti Psori Nano (Анти Псори Нано) – препарат наружного действия, предназначенный для лечения кожных заболеваний. Эффективен в отношении всех форм псориаза, гарантирует избавление от болезненных кожных проявлений в 99% случаев. Описание и фармакологические характеристики Крем «Анти Псори Нано» специально разработан и успешно используется в комплексной терапии пациентов, страдающих различными формами псориаза. Это заболевание, прогрессирующее на фоне сбоев в иммунной системе, как правило, трудно поддается лечению. Для поддержания состояния больного на стабильном уровне задействуются различные методы, в том числе специальные диеты, медикаменты внутреннего и наружного воздействия. Крем спрей Anti Psori Nano справляется с внешними проявлениями болезни в оптимально возможные сроки. Крем, нанесенный на покрасневшие, шелушащиеся и другие видоизмененные участки кожных покровов, устраняет неприятные явления с первых же дней использования. В сравнении с другими подобными средствами, применение Anti Psori Nano значительно сокращает период лечения болезни. Свойства крема Анти Псори Нано:

              мгновенное избавление от зуда, покраснения и сухости кожи

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