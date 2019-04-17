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СПОРТЗАКУПКИ
Велосипед 20 Stinger BMX Shift, 2017, цвет зелёный, размер 10
Добавлено
17.04.2019
17 144
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Велосипед 20 Stinger BMX Shift, 2017, цвет зелёный, размер 10
Телефон
+7(343)3467388
Продавец
СПОРТЗАКУПКИ
0
Описание товара
Трюковый велосипед Stinger предназначен для обучения катанию на ВМХ. Оснащён навесным оборудованием начального уровня. ХарактеристикиТормоза: клещевые. Вилка: жёсткая, STINGER Hi-Ten. Ободья: однослойные усиленные.Покрышки: Nylon 20 х 2,125”.Система / шатуны: сталь. Передний переключатель: отсутствует. Задний переключатель: отсутствует. Манетки / шифтеры: отсутствуют.
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