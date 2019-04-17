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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              10 455

              Велосипед 26 Altair MTB HT 10, 2017, цвет жёлтый, размер 17

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Велосипед Altair MTB HT создан для поездок по асфальтовым дорогам и лесным тропинкам. Имеет прочную стальную раму и анатомическое седло. Регулируемый по высоте вынос руля позволит подобрать наиболее комфортную посадку. Полусликовая резина Wanda обеспечит надёжное сцепление с дорогой. ХарактеристикиТормоза: Power VBR-131S. Вилка: жёсткая. Вынос: резьбовой стальной. Руль: стальной, регулируемый по высоте. Цепь: KMC HV500 RO. Система/шатуны: HDLWheel HDL-S309, сталь. Каретка: Feimin, стальная. Ободья: Forward SW. Покрышки: Wanda P1197A, 26 x 2,125ˮ. Седло: МТВ. Подседельный штырь: стальной, 28,6 х 300 мм. Кассета/трещотка: Kangyue KFW-660. Передний переключатель: SunRun FD-QD-35A. Задний переключатель: SunRun RD-HG-04A. Манетки/шифтеры: SunRun SL-KDSG-03C.
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