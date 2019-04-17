Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
СПОРТЗАКУПКИ
Велосипед 26 Altair MTB HT 10, 2017, цвет жёлтый, размер 17
Добавлено
17.04.2019
10 455
Сделать заказ
Велосипед 26 Altair MTB HT 10, 2017, цвет жёлтый, размер 17
Телефон
+7(343)3467388
Продавец
СПОРТЗАКУПКИ
0
Описание товара
Велосипед Altair MTB HT создан для поездок по асфальтовым дорогам и лесным тропинкам. Имеет прочную стальную раму и анатомическое седло. Регулируемый по высоте вынос руля позволит подобрать наиболее комфортную посадку. Полусликовая резина Wanda обеспечит надёжное сцепление с дорогой. ХарактеристикиТормоза: Power VBR-131S. Вилка: жёсткая. Вынос: резьбовой стальной. Руль: стальной, регулируемый по высоте. Цепь: KMC HV500 RO. Система/шатуны: HDLWheel HDL-S309, сталь. Каретка: Feimin, стальная. Ободья: Forward SW. Покрышки: Wanda P1197A, 26 x 2,125ˮ. Седло: МТВ. Подседельный штырь: стальной, 28,6 х 300 мм. Кассета/трещотка: Kangyue KFW-660. Передний переключатель: SunRun FD-QD-35A. Задний переключатель: SunRun RD-HG-04A. Манетки/шифтеры: SunRun SL-KDSG-03C.
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store