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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              9 553

              Велосипед 28 Десна Вояж Gent, Z010, цвет синий, размер 20

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Дорожный велосипед 28" Десна Вояж Gent, Z010 предназначен для комфортных, спокойных велопрогулок по городу. Подходит для начального уровня езды. Стальная рама обеспечивает прочность и жёсткость конструкции велосипеда. Жёсткая вилка недорога и проста в обслуживании, а также благодаря ей велосипед весит меньше.В комплектацию входит багажник, звонок, крылья.Двойные ободья устойчивы к образованию «восьмёрок» за счёт повышенной прочности. Они выдерживают высокие нагрузки, например, от ударов о бордюры. ХарактеристикиРама: стальная Hi-Ten Вилка: жёсткая Количество скоростей: 1 Ободья: алюминиевые двойныеПокрышки: 28x1,75Система / шатуны: стальная, 44Т, 170 ммКассета / трещотка: 19Т Тормоза: ножной
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