Велосипед 28 Десна Вояж Gent, Z010, цвет синий, размер 20

Описание товара

Дорожный велосипед 28" Десна Вояж Gent, Z010 предназначен для комфортных, спокойных велопрогулок по городу. Подходит для начального уровня езды. Стальная рама обеспечивает прочность и жёсткость конструкции велосипеда. Жёсткая вилка недорога и проста в обслуживании, а также благодаря ей велосипед весит меньше.В комплектацию входит багажник, звонок, крылья.Двойные ободья устойчивы к образованию «восьмёрок» за счёт повышенной прочности. Они выдерживают высокие нагрузки, например, от ударов о бордюры. ХарактеристикиРама: стальная Hi-Ten Вилка: жёсткая Количество скоростей: 1 Ободья: алюминиевые двойныеПокрышки: 28x1,75Система / шатуны: стальная, 44Т, 170 ммКассета / трещотка: 19Т Тормоза: ножной