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СПОРТЗАКУПКИ
Велосипед 26 Stinger Caiman, 2017, цвет чёрный, размер 18
Добавлено
17.04.2019
12 035
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Велосипед 26 Stinger Caiman, 2017, цвет чёрный, размер 18
Телефон
+7(343)3467388
Продавец
СПОРТЗАКУПКИ
0
Описание товара
Велосипед Stinger Caiman предназначен для размеренной езды по городской и пересечённой местности. Оснащён навесным оборудованием начального уровня. Система с тремя звёздами позволит подобрать наиболее подходящее передаточное соотношение, амортизационная вилка обеспечит комфорт на неровных поверхностях, а крылья защитят велосипедиста от брызг при катании в дождь. ХарактеристикиВилка: амортизационная, STINGER SS-721B. Ободья: однослойные усиленные. Покрышки: Zaxis 786 26 х 2,0”.Система / шатуны: STINGER FMC 42/34/24T. Кассета / трещотка: SUNWAY SW608, 14‒28T. Передний переключатель: Shimano Tourney TZ30. Задний переключатель: Shimano Tourney TY21. Манетки / шифтеры: Shimano RS35.
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