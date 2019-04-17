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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              12 035

              Велосипед 26 Stinger Caiman, 2017, цвет чёрный, размер 18

              Телефон
              +7(343)3467388
              Продавец
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              Описание товара
              Велосипед Stinger Caiman предназначен для размеренной езды по городской и пересечённой местности. Оснащён навесным оборудованием начального уровня. Система с тремя звёздами позволит подобрать наиболее подходящее передаточное соотношение, амортизационная вилка обеспечит комфорт на неровных поверхностях, а крылья защитят велосипедиста от брызг при катании в дождь. ХарактеристикиВилка: амортизационная, STINGER SS-721B. Ободья: однослойные усиленные. Покрышки: Zaxis 786 26 х 2,0”.Система / шатуны: STINGER FMC 42/34/24T. Кассета / трещотка: SUNWAY SW608, 14‒28T. Передний переключатель: Shimano Tourney TZ30. Задний переключатель: Shimano Tourney TY21. Манетки / шифтеры: Shimano RS35.
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