СЕЙФЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Описание товара

Предлагаем большой ассортимент сейфов различных видов и размеров в широком ценовом диапазоне. У нас вы можете выбрать офисные сейфы — для хранения бумаг и документов, с двойными стенками, пространство между которыми заполнено инертным материалом, обеспечивающим огнестойкость и взломостойкость.



Для хранения домашних ценностей, небольших сумм, личных или офисных документов прекрасно подойдут мебельные сейфы: небольшие по размеру конструкции из прочной стали, оснащенные ключевыми замками немецкого производства. Те, кто предпочитает электронные системы, могут подобрать сейф с электронным кодовым замком. Для хранения оружия в наличии несколько видов специализированных сейфов, полностью соответствующих требованиям МВД.