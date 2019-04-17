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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
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              СЕЙФЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

              Телефон
              +73833890471
              Продавец
              СтеллажМастер
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              Описание товара
              Предлагаем большой ассортимент сейфов различных видов и размеров в широком ценовом диапазоне. У нас вы можете выбрать офисные сейфы — для хранения бумаг и документов, с двойными стенками, пространство между которыми заполнено инертным материалом, обеспечивающим огнестойкость и взломостойкость.

              Для хранения домашних ценностей, небольших сумм, личных или офисных документов прекрасно подойдут мебельные сейфы: небольшие по размеру конструкции из прочной стали, оснащенные ключевыми замками немецкого производства. Те, кто предпочитает электронные системы, могут подобрать сейф с электронным кодовым замком. Для хранения оружия в наличии несколько видов специализированных сейфов, полностью соответствующих требованиям МВД.
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