УДОБНЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ГАРАЖА ОТ «СТЕЛЛАЖМАСТЕР»

Описание товара

Универсальные полочные стеллажи - это профессиональные стеллажные системы, адаптированные для бытовых целей. Они выдерживают большие нагрузки, удобны в монтаже и использовании. Конструкция стеллажа позволяет легко менять высоту межполочного пространства, подобрать оптимальный вариант по глубине, высоте конструкции, по количеству полок, типу настила. При необходимости увеличить длину стеллажа, наращивают его по бокам, используя дополнительные секции. Данные стеллажи есть как в готовом варианте, так и в разукомлектовоном виде, что позволяет подобрать более точный требующийся размер.



Стеллажи комплектуются металлическими полками, а также полками ДСП.