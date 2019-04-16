ВКЛАДЫШИ В КОРОБА С ЛОГОТИПОМ

Описание товара

Фасовочные пакеты

Большие упаковочные материалы с идеальной прозрачностью предназначены для обеспечения эффективности, долговечности и защиты содержимого во время хранения и транспортировки. Но конкуренция превратила обычные пакеты для продуктов в серьёзный маркетинговый инструмент.



Наши достоинства

Если вы хотите добавить брендинг на пищевые фасовочные пакеты для фасовки, обширные возможности нашей широкоформатной флексографической печати предлагают универсальные стандарты качества:



Точное соблюдение при индивидуальной печати информации и начертания логотипа по форме и цветовой передаче на рулонах, листах, отдельных изделиях по доступной цене;

Выполнение без искажений штрих кодов;

Использование при выполнении заказа технологии видеоинспекции, которая снижает до минимума брак на нестандартных форматах или заказной флексопечати;

Нанесение цветного узора с двух сторон с особой чёткостью изображения и ясной печатной информацией.

Печать на больших поверхностях листовых и рулонных плёнок, рукавов — это означает, что заказчик практически не ограничен параметрами.

Чернила с низкой вязкостью обеспечивают быструю сушку на высоких скоростях и высокие объёмы производства для выполнения срочных заказов.

Мы предлагаем качественные материалы, инновационные технологии печати для размещения рекламы на упаковке поставщиков на малых формах и рулонных материалах разной плотности и состава. Чтобы заказать фасовочные пакеты с логотипом и рекламой, достаточно обратиться на наш сайт. Если необходима помощь в разработке проекта для акции или выставки, дизайнеры компании помогут создать активный проект для продвижения продукции или услуги.



Выбор подходящего типа упаковочной плёнки для вашей продукции решат наши специалисты. Если многие компании предлагают стандартные решения, мы всегда находим персональный вариант для каждого заказчика. Вы быстро и недорого получите гибкую упаковку любого размера, разработанную для конкретных требований ваших товаров.