ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ С ЛОГОТИПОМ

Описание товара

Пакет для хранения одежды из полиэтилена подходит для вещей из синтетических и натуральных материалов. Используют их для торговых залов, складских помещений, в быту. Изделия получили распространение, благодаря следующим достоинствам:



надёжно защищают от влаги, пыли, грязи, насекомых;

обладают универсальностью, позволяя хранить одежду любого сезона;

следить за состоянием вещей можно благодаря светопропускной способности;

экономит место, рационально используя свободное пространство;

пакеты могут быть разнообразных размеров и форм, поэтому их подобрать можно под любой вид продукции;

за счёт применения специальных технологий при изготовлении, обладают герметичностью;

не требовательны в уходе, в отличие от бумажных или тканевых кожухов.

Полиэтиленовый пакет для одежды является дышащим, поэтому вещи возможно долго хранить, при этом посторонних запахов не возникнет. Учитывается физиология продукции, рассчитывается точная форма. Благодаря этому вещи не деформируются при длительном хранении.



Что предлагает наша компания?

Наша компания располагает обширным ассортиментом. Вы можете купить полиэтиленовый пакет для одежды по оптовым ценам. При производстве мы используем высококачественные материалы, изделия практичные и износостойкие.



Мы дополнительно предлагаем нанести логотип или рисунок с помощью флексографической печати. Если вам не подходит стандартный размер, изготовим товар на заказ в разных стилях и цветах. Учитываем все пожелания клиентов. Оставляйте заявки для обратной связи на сайте. Реализуем товары оптом. Обеспечиваем доставку по всей стране.