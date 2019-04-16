ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ КОЛЁС С ЛОГОТИПОМ

Описание товара

Учитывая то, что для некоторых автомобилистов мешки и пакеты для авторезины являются настоящим открытием, вопрос, для чего нужны пакеты для колес автомобиля, никак нельзя считать риторическим. Потому стоит остановиться на нём более подробно.



Назначение мешков для колёсной резины

Специализированные пакеты для шин предназначаются для удобной и практичной переноски или для надёжного хранения колёс автомобилей стандартных диаметров. Размеры пакета могут изменяться. Они зависят от таких параметров, как ширина покрышки, колёсный диаметр и профиль резины.



Мешки для автоколёс изготавливаются из так называемого полиэтилена низкого давления, который отличается прочностью. В толщину материал может достигать 18 микронов, хотя в большинстве случаев производят изделия с толщиной плёнки от 12 до 16 микронов. Поэтому в таких изделиях можно осуществлять длительное сохранение и переноску колёс довольно большой массы.



Обычно они выпускаются в белом цветовом исполнении, благодаря этому оболочкой задерживается большая часть ультрафиолетового солнечного излучения, которое негативно сказывается на состоянии резины. Поверхность пакета может быть выполнена шероховатой, что предотвращает скольжение его по любым поверхностям.



Габариты стандартного пакета обычно составляют 100х100 сантиметров, что позволяет применять его для большинства распространённых типов и размеров колёс современных машин. Во время использования специальные складки по бокам пакета распрямляются, что увеличивает его объём.



Пакеты можно применять для хранения шин не только в гараже, но и в квартире или на балконе. Ведь они препятствуют проникновению наружу неприятного «резинового» запаха. Кроме этого, полиэтиленовый пакет позволяет не запачкать багажное отделение или салон автомашины во время перевозки колеса. Наиболее актуальной становится покупка таких пакетов и мешков во время сезонной замены резины.