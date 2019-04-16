Корпоративные торты на заказ

Описание товара

В наше время сложно представить себе корпаративный праздник без торта. Мы делаем корпоратиные торты на заказ любой сложности дизайна и непременно вкусные и свежие.



Аккуратная и пунктуальная служба доставки по Петербургу и пригородам.