Инверторный генератор Huter DN1500i

Описание товара

Базовые характеристики

Мощность (кВт): 1.1

Напряжение (В): 220

Частота (Гц): 50

Количество фаз:

Расширенные характеристики

Модель DN1500i

Тип двигателя Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый

Рабочий объем, см3 53.5

Скорость вращения, об/мин 3800—5500

Объем масла в картере, мл 260

Объем топливного бака, л 4.2

Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А) 73

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, кВт 1.1

Максимальная мощность, кВт 1.2

Габаритные размеры упаковки, см 37×33×35

Вес генератора, кг 13

Выходное напряжение Чистый синус

Артикул 64/10/4