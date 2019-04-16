Инверторный генератор Huter DN1500i

Описание товара
Базовые характеристики
Мощность (кВт): 1.1
Напряжение (В): 220
Частота (Гц): 50
Количество фаз:
Расширенные характеристики
Модель DN1500i
Тип двигателя Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый
Рабочий объем, см3 53.5
Скорость вращения, об/мин 3800—5500
Объем масла в картере, мл 260
Объем топливного бака, л 4.2
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А) 73
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 1.1
Максимальная мощность, кВт 1.2
Габаритные размеры упаковки, см 37×33×35
Вес генератора, кг 13
Выходное напряжение Чистый синус
Артикул 64/10/4