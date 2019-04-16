Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              14 490

              Инверторный генератор Huter DN1500i

              Телефон
              +78127778969
              Продавец
              ЭНЕРГОРЕСУРС
              0
              Описание товара
              Базовые характеристики
              Мощность (кВт): 1.1
              Напряжение (В): 220
              Частота (Гц): 50
              Количество фаз:
              Расширенные характеристики
              Модель DN1500i
              Тип двигателя Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый
              Рабочий объем, см3 53.5
              Скорость вращения, об/мин 3800—5500
              Объем масла в картере, мл 260
              Объем топливного бака, л 4.2
              Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А) 73
              Номинальное напряжение, В 220
              Номинальная частота, Гц 50
              Номинальная мощность, кВт 1.1
              Максимальная мощность, кВт 1.2
              Габаритные размеры упаковки, см 37×33×35
              Вес генератора, кг 13
              Выходное напряжение Чистый синус
              Артикул 64/10/4
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store