Газовый генератор Huter DY4000LG (+АИ-92)

Описание товара
Модель газового генератора Huter DY4000LG работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, — при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Базовые характеристики
Мощность (кВт): 3
Напряжение (В): 220
Частота (Гц): 50
Количество фаз: 1
Расширенные характеристики
Модель DY4000LG
Номинальная мощность, Вт 3000
Частота, Гц 50
Уровень шума, дБ (А) 68
Альтернатор щеточный, синхронный
Тип двигателя четырехтактный,
одноцилиндровый
Топливо Бензин АИ-92 неэтилированный,
Газ: пропан-бутан, метан
(бытовая газовая сеть,
природный газ)
Запуск ручной стартер
Система смазки разбрызгиванием
Охлаждение воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л 15
Артикул 64/1/31