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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              25 590

              Газовый генератор Huter DY4000LG (+АИ-92)

              Телефон
              +78127778969
              Продавец
              ЭНЕРГОРЕСУРС
              0
              Описание товара
              Модель газового генератора Huter DY4000LG работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, — при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Базовые характеристики
              Мощность (кВт): 3
              Напряжение (В): 220
              Частота (Гц): 50
              Количество фаз: 1
              Расширенные характеристики
              Модель DY4000LG
              Номинальная мощность, Вт 3000
              Частота, Гц 50
              Уровень шума, дБ (А) 68
              Альтернатор щеточный, синхронный
              Тип двигателя четырехтактный,
              одноцилиндровый

              Топливо Бензин АИ-92 неэтилированный,
              Газ: пропан-бутан, метан
              (бытовая газовая сеть,

              природный газ)

              Запуск ручной стартер
              Система смазки разбрызгиванием
              Охлаждение воздушное, принудительное
              Емкость топливного бака, л 15
              Артикул 64/1/31
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