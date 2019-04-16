Газовый генератор Huter DY4000LG (+АИ-92)

Описание товара

Модель газового генератора Huter DY4000LG работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, — при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Базовые характеристики

Мощность (кВт): 3

Напряжение (В): 220

Частота (Гц): 50

Количество фаз: 1

Расширенные характеристики

Модель DY4000LG

Номинальная мощность, Вт 3000

Частота, Гц 50

Уровень шума, дБ (А) 68

Альтернатор щеточный, синхронный

Тип двигателя четырехтактный,

одноцилиндровый



Топливо Бензин АИ-92 неэтилированный,

Газ: пропан-бутан, метан

(бытовая газовая сеть,



природный газ)



Запуск ручной стартер

Система смазки разбрызгиванием

Охлаждение воздушное, принудительное

Емкость топливного бака, л 15

Артикул 64/1/31