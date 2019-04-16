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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              Дизельный генератор Pramac E4500 230V

              Телефон
              +78127778969
              Продавец
              ЭНЕРГОРЕСУРС
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              Описание товара
              Компактный однофазный генератор 3-х киловаттной мощности модели Pramac E4500 размещен на жесткой металлической раме, сваренной из труб и полос, которая одновременно решает защитную при транспортировке и предупреждающую функцию от случайного проникновения в зону работы. Базисная рама выполнена таким образом, чтобы можно было удобно транспортировать агрегат при погрузке в автомобиль и при монтаже по месту эксплуатации. Она не доставляет неудобства при техническом обслуживании и ремонте конструкции. Комплект генерирующего ток устройства и вращающего его вал двигателя работает безукоризненно. Гарантирован длительный срок работы. Базовые характеристики
              Мощность (кВт): 3.0
              Напряжение (В): 230
              Частота (Гц): 50
              Количество фаз: 1
              Расширенные характеристики
              Мощность номинальная:
              3 кВт
              Мощность максимальная:
              3.5 кВт
              Напряжение:
              230 В
              Число фаз:
              1
              Частота:
              50 Гц
              Инверторная модель:
              нет
              Тип генератора:
              Синхронный
              Пуск:
              ручной
              Наличие автомата ввода резерва (АВР):
              нет
              Исполнение:
              открытое
              Функция сварки:
              нет
              Расход топлива при 75% нагрузке:
              1 л/ч
              Объем топливного бака:
              3.5 л
              Уровень шума:
              73 дБ
              Модель:
              Pramac E4500
              Двигатель
              Производитель двигателя:
              Yanmar
              Модель двигателя:
              L70
              Генератор:
              Linz
              Топливо:
              дизель
              Система охлаждения:
              воздушная
              Частота вращения двигателя:
              3000 об/мин
              Размеры
              Масса:
              54 кг
              Длина:
              760 мм
              Ширина:
              540 мм
              Высота:
              560 мм
              Производитель
              Страна происхождения:
              Италия
              Гарантия:
              1 год
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