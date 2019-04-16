Дизельный генератор Pramac E4500 230V

Компактный однофазный генератор 3-х киловаттной мощности модели Pramac E4500 размещен на жесткой металлической раме, сваренной из труб и полос, которая одновременно решает защитную при транспортировке и предупреждающую функцию от случайного проникновения в зону работы. Базисная рама выполнена таким образом, чтобы можно было удобно транспортировать агрегат при погрузке в автомобиль и при монтаже по месту эксплуатации. Она не доставляет неудобства при техническом обслуживании и ремонте конструкции. Комплект генерирующего ток устройства и вращающего его вал двигателя работает безукоризненно. Гарантирован длительный срок работы. Базовые характеристики Мощность (кВт): 3.0 Напряжение (В): 230 Частота (Гц): 50 Количество фаз: 1 Расширенные характеристики Мощность номинальная: 3 кВт Мощность максимальная: 3.5 кВт Напряжение: 230 В Число фаз: 1 Частота: 50 Гц Инверторная модель: нет Тип генератора: Синхронный Пуск: ручной Наличие автомата ввода резерва (АВР): нет Исполнение: открытое Функция сварки: нет Расход топлива при 75% нагрузке: 1 л/ч Объем топливного бака: 3.5 л Уровень шума: 73 дБ Модель: Pramac E4500 Двигатель Производитель двигателя: Yanmar Модель двигателя: L70 Генератор: Linz Топливо: дизель Система охлаждения: воздушная Частота вращения двигателя: 3000 об/мин Размеры Масса: 54 кг Длина: 760 мм Ширина: 540 мм Высота: 560 мм Производитель Страна происхождения: Италия Гарантия: 1 год