Дизельный генератор Pramac E4500 230V

Описание товара

Компактный однофазный генератор 3-х киловаттной мощности модели Pramac E4500 размещен на жесткой металлической раме, сваренной из труб и полос, которая одновременно решает защитную при транспортировке и предупреждающую функцию от случайного проникновения в зону работы. Базисная рама выполнена таким образом, чтобы можно было удобно транспортировать агрегат при погрузке в автомобиль и при монтаже по месту эксплуатации. Она не доставляет неудобства при техническом обслуживании и ремонте конструкции. Комплект генерирующего ток устройства и вращающего его вал двигателя работает безукоризненно. Гарантирован длительный срок работы. Базовые характеристики

Мощность (кВт): 3.0

Напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50

Количество фаз: 1

Расширенные характеристики

Мощность номинальная:

3 кВт

Мощность максимальная:

3.5 кВт

Напряжение:

230 В

Число фаз:

1

Частота:

50 Гц

Инверторная модель:

нет

Тип генератора:

Синхронный

Пуск:

ручной

Наличие автомата ввода резерва (АВР):

нет

Исполнение:

открытое

Функция сварки:

нет

Расход топлива при 75% нагрузке:

1 л/ч

Объем топливного бака:

3.5 л

Уровень шума:

73 дБ

Модель:

Pramac E4500

Двигатель

Производитель двигателя:

Yanmar

Модель двигателя:

L70

Генератор:

Linz

Топливо:

дизель

Система охлаждения:

воздушная

Частота вращения двигателя:

3000 об/мин

Размеры

Масса:

54 кг

Длина:

760 мм

Ширина:

540 мм

Высота:

560 мм

Производитель

Страна происхождения:

Италия

Гарантия:

1 год