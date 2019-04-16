Бензиновый генератор Huter HT950A

Описание товара
Цена: 6390 руб.
Базовые характеристики
Мощность (кВт): 0.65
Напряжение (В): 220
Частота (Гц): 50
Количество фаз: 1
Расширенные характеристики
Модель HT950A
Номинальная мощность, Вт 650
Максимальная мощность, Вт 950
Частота, Гц 50
Уровень шума, дБ (А) 57
Альтернатор бесщеточный, синхронный
Модель двигателя Huter 1E45F
Тип двигателя бензиновый, двухтактный,
одноцилиндровый
Топливо неэтилированный бензин
марки АИ-92
Запуск ручной стартер
Система смазки разбрызгиванием
Охлаждение воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л 4.2
Расход топлива, г/кВтч 534
Расход масла, г/кВтч 13
Габаритные размеры упаковки, см 39х33х34
Вес генератора, кг 17
Артикул 64/1/1