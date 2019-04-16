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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              6 390

              Бензиновый генератор Huter HT950A

              Телефон
              +78127778969
              Продавец
              ЭНЕРГОРЕСУРС
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              Описание товара
              Цена: 6390 руб.
              Базовые характеристики
              Мощность (кВт): 0.65
              Напряжение (В): 220
              Частота (Гц): 50
              Количество фаз: 1
              Расширенные характеристики
              Модель HT950A
              Номинальная мощность, Вт 650
              Максимальная мощность, Вт 950
              Частота, Гц 50
              Уровень шума, дБ (А) 57
              Альтернатор бесщеточный, синхронный
              Модель двигателя Huter 1E45F
              Тип двигателя бензиновый, двухтактный,
              одноцилиндровый

              Топливо неэтилированный бензин
              марки АИ-92

              Запуск ручной стартер
              Система смазки разбрызгиванием
              Охлаждение воздушное, принудительное
              Емкость топливного бака, л 4.2
              Расход топлива, г/кВтч 534
              Расход масла, г/кВтч 13
              Габаритные размеры упаковки, см 39х33х34
              Вес генератора, кг 17
              Артикул 64/1/1
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