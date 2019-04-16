Система очистки воды Арос Эконом

Описание товара

Установка очистки и рециркуляции"Арос Эконом" предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих аппаратов высокого давления.

Применение данной установки позволяет экономить до 90% воды за счет ее очистки и повторного применения. Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи (опция), вызванные наличием бактерий в воде.

Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим обязательным ополаскиванием автомобиля чистой водой.



Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках (см. рис.). Грязеотстойники не входят в комплектацию установки.



Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.



Особенности функций:

Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтр более тонкой очистки где производиться доочистка воды.

Далее вода поступает в бак для очищенной воды, который является буферной емкостью, В ней установлены поплавки включающие и выключающие насосы очистного сооружения по мере наполнения или опустошения этой емкости в автоматическом режиме. После емкости в установке предусмотрен автоматический модуль повышения давления. Эта станция забирает воду из бака для очищенной воды и подает ее непосредственно на моечные посты.



Для уничтожения микробов в воде и избежания раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из которого химия добавляется в воду через электромагнитный клапан автоматически (опция).



Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну.

Насос подвешивается с помощью троса и специального держателя в насосном отстойнике. С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения.



Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу. В качестве датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель.

Комплектация:

-Рама

-Песчано-гравийная колонна

-Буферная емкость 100 л.

-Модуль повышения давления

-Погружной насос

-Электрический шкаф

-Кварцевый песок 50кг

Технические требования для установки системы:

температура окружающей среды в диапазоне от 5 до 50 С;

максимальная влажность воздуха 90%;

измерительные приборы и электрический шкаф должны быть защищены от возможного попадания воды;

Технические характеристики

Объём буферной ёмкости 120 л.

Очистная производительность 900 л/ч

Количество моечных постов 1

Электропитание 1~ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 1,8 кВт

Степень очистки (%) 85

Габариты (ДхШхВ) 1200х600х1500 мм

Вес 140 кг.

Производство Россия

Гарантия 1 год