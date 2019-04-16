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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              62 500

              Система очистки воды Арос Эконом

              Телефон
              +74951492307
              Продавец
              Профинвентарь
              0
              Описание товара
              Установка очистки и рециркуляции"Арос Эконом" предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих аппаратов высокого давления. 
              Применение данной установки позволяет экономить до 90% воды за счет ее очистки и повторного применения. Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи (опция), вызванные наличием бактерий в воде. 
              Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим обязательным ополаскиванием автомобиля чистой водой. 

              Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках (см. рис.). Грязеотстойники не входят в комплектацию установки.

              Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования. 

              Особенности функций:
              Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтр более тонкой очистки где производиться доочистка воды. 
              Далее вода поступает в бак для очищенной воды, который является буферной емкостью, В ней установлены поплавки включающие и выключающие насосы очистного сооружения по мере наполнения или опустошения этой емкости в автоматическом режиме. После емкости в установке предусмотрен автоматический модуль повышения давления. Эта станция забирает воду из бака для очищенной воды и подает ее непосредственно на моечные посты. 

              Для уничтожения микробов в воде и избежания раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из которого химия добавляется в воду через электромагнитный клапан автоматически (опция). 

              Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну. 
              Насос подвешивается с помощью троса и специального держателя в насосном отстойнике. С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения. 

              Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу. В качестве датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель. 
              Комплектация:
              -Рама 
              -Песчано-гравийная колонна 
              -Буферная емкость 100 л. 
              -Модуль повышения давления 
              -Погружной насос 
              -Электрический шкаф 
              -Кварцевый песок 50кг
              Технические требования для установки системы:
              температура окружающей среды в диапазоне от 5 до 50 С; 
              максимальная влажность воздуха 90%; 
              измерительные приборы и электрический шкаф должны быть защищены от возможного попадания воды;
              Технические характеристики
              Объём буферной ёмкости 120 л.
              Очистная производительность 900 л/ч
              Количество моечных постов 1
              Электропитание 1~ 230 В/ 50 Гц
              Потребляемая мощность 1,8 кВт
              Степень очистки (%) 85
              Габариты (ДхШхВ) 1200х600х1500 мм
              Вес 140 кг.
              Производство Россия
              Гарантия 1 год
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