Система очистки воды Арос Эконом

Описание товара
Установка очистки и рециркуляции"Арос Эконом" предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих аппаратов высокого давления.
Применение данной установки позволяет экономить до 90% воды за счет ее очистки и повторного применения. Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи (опция), вызванные наличием бактерий в воде.
Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим обязательным ополаскиванием автомобиля чистой водой.
Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках (см. рис.). Грязеотстойники не входят в комплектацию установки.
Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.
Особенности функций:
Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтр более тонкой очистки где производиться доочистка воды.
Далее вода поступает в бак для очищенной воды, который является буферной емкостью, В ней установлены поплавки включающие и выключающие насосы очистного сооружения по мере наполнения или опустошения этой емкости в автоматическом режиме. После емкости в установке предусмотрен автоматический модуль повышения давления. Эта станция забирает воду из бака для очищенной воды и подает ее непосредственно на моечные посты.
Для уничтожения микробов в воде и избежания раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из которого химия добавляется в воду через электромагнитный клапан автоматически (опция).
Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну.
Насос подвешивается с помощью троса и специального держателя в насосном отстойнике. С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения.
Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу. В качестве датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель.
Комплектация:
-Рама
-Песчано-гравийная колонна
-Буферная емкость 100 л.
-Модуль повышения давления
-Погружной насос
-Электрический шкаф
-Кварцевый песок 50кг
Технические требования для установки системы:
температура окружающей среды в диапазоне от 5 до 50 С;
максимальная влажность воздуха 90%;
измерительные приборы и электрический шкаф должны быть защищены от возможного попадания воды;
Технические характеристики
Объём буферной ёмкости 120 л.
Очистная производительность 900 л/ч
Количество моечных постов 1
Электропитание 1~ 230 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность 1,8 кВт
Степень очистки (%) 85
Габариты (ДхШхВ) 1200х600х1500 мм
Вес 140 кг.
Производство Россия
Гарантия 1 год