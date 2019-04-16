Nilfisk C 100.7-5 бытовая мойка высокого давления

Описание товара

Бытовая мойка высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902 отличается надежностью и простотой в эксплуатации. Подходит для нерегулярной уборки. Комплектуется двумя соплами, шлангом высокого давления, пистолетом, копьем и флаконом. Имеет широкий выбор дополнительных приспособлений.



Особенности:

- Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров;

- Помпа выполнена из алюминия - надежность бытовой мойки высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902;

- Простота эксплуатации;

- Быстрая смена насадок - система CLICK&CLEAN;

- Автоматический старт/стоп;

- Возможность забора воды из емкости;

- Вес 5.1 кг.



Комплектация:

- Бытовая мойка высокого давления;

- Шланг высокого давления - 1 шт.;

- Пистолет - 1 шт.;

- Сопло Tornado - 1 шт.;

- Сопло Powerspeed - 1 шт.;

- Копье - 1 шт.;

- Пенная насадка - 1 шт.

Технические характеристики

Тип автомойки бытовая

Функция нагрева воды нет

Материал помпы алюминий

Функция забора воды -

Рабочее давление (бар) 70

Производительность по воде (л/ч) 440

Мощность (кВт) 1,3

Длина шланга высокого давления (м) 5

Барабан для шланга нет

Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц

Максимальная температура воды (°C) 40

Диапазон регулировки давления (бар) -

Бак для моющего средства 0,5 л.