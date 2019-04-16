Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              7 000

              Nilfisk C 100.7-5 бытовая мойка высокого давления

              Телефон
              +74951492307
              Продавец
              Профинвентарь
              0
              Описание товара
              Бытовая мойка высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902 отличается надежностью и простотой в эксплуатации. Подходит для нерегулярной уборки. Комплектуется двумя соплами, шлангом высокого давления, пистолетом, копьем и флаконом. Имеет широкий выбор дополнительных приспособлений.

              Особенности:
              - Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров; 
              - Помпа выполнена из алюминия - надежность бытовой мойки высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902; 
              - Простота эксплуатации; 
              - Быстрая смена насадок - система CLICK&CLEAN; 
              - Автоматический старт/стоп; 
              - Возможность забора воды из емкости; 
              - Вес 5.1 кг.

              Комплектация:
              - Бытовая мойка высокого давления; 
              - Шланг высокого давления - 1 шт.; 
              - Пистолет - 1 шт.; 
              - Сопло Tornado - 1 шт.; 
              - Сопло Powerspeed - 1 шт.; 
              - Копье - 1 шт.; 
              - Пенная насадка - 1 шт.
              Технические характеристики
              Тип автомойки бытовая
              Функция нагрева воды нет
              Материал помпы алюминий
              Функция забора воды -
              Рабочее давление (бар) 70
              Производительность по воде (л/ч) 440
              Мощность (кВт) 1,3
              Длина шланга высокого давления (м) 5
              Барабан для шланга нет
              Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц
              Максимальная температура воды (°C) 40
              Диапазон регулировки давления (бар) -
              Бак для моющего средства 0,5 л.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store