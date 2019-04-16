Nilfisk C 100.7-5 бытовая мойка высокого давления

Бытовая мойка высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902 отличается надежностью и простотой в эксплуатации. Подходит для нерегулярной уборки. Комплектуется двумя соплами, шлангом высокого давления, пистолетом, копьем и флаконом. Имеет широкий выбор дополнительных приспособлений.
Особенности: - Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров; - Помпа выполнена из алюминия - надежность бытовой мойки высокого давления Nilfisk C 100.7-5 128470902; - Простота эксплуатации; - Быстрая смена насадок - система CLICK&CLEAN; - Автоматический старт/стоп; - Возможность забора воды из емкости; - Вес 5.1 кг.
Комплектация: - Бытовая мойка высокого давления; - Шланг высокого давления - 1 шт.; - Пистолет - 1 шт.; - Сопло Tornado - 1 шт.; - Сопло Powerspeed - 1 шт.; - Копье - 1 шт.; - Пенная насадка - 1 шт. Технические характеристики Тип автомойки бытовая Функция нагрева воды нет Материал помпы алюминий Функция забора воды - Рабочее давление (бар) 70 Производительность по воде (л/ч) 440 Мощность (кВт) 1,3 Длина шланга высокого давления (м) 5 Барабан для шланга нет Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц Максимальная температура воды (°C) 40 Диапазон регулировки давления (бар) - Бак для моющего средства 0,5 л.