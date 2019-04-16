Полировщик CHAO BAO SC-1500

Описание товара
Роторная высокоскоростная машина CHAO BAO SC-1500 - эффективная высокопроизводительная машина, надежная, безопасная и простая в управлении. Машина предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности до зеркального блеска. Полировщик SC-1500 имеет для этих целей большую скорость вращения 1500 об/мин. Ширина падодержателя 20 дюймов (508 мм.) Децентрализованное крепление приводного электродвигателя гарантирует работу с малыми затратами усилий. Низкий уровень шума 54 Дб. Прочная, стабильная металлоконструкция обеспечивает машине высокую износостойкость и длительный срок службы. Защитный кожух по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений.
Особенности:
- Полировка твердых поверхностей, а также мрамора и гранита.
- Отбойник по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений.
- Мощный и надёжный двигатель;
- Неограниченный по времени ресурс работы;
- Стойкий к механическим повреждениям и агрессивной рабочей среде;
- Высокий уровень износостойкости комплектующих аксессуаров;
- Большой радиус действия обеспечивается длинным электрическим кабелем.
Комплектация:
- Падодержатель (508мм.) -1 шт.
Пады разной степени жёсткости, не входят в стандартный комплект поставки – заказываются отдельными позициями, в зависимости от условий работы.
Дополнительная комплектация:
- Пады разной степени жёсткости.
Применение:
Предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности, мрамора и гранита.
Технические характеристики
Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц
Мощность (Вт) 1100
Диаметр падодержателя (мм) 508 или 20"
Скорость вращения щётки (об/мин) 1500
Привод редуктор
Уровень шума (дБ) 54
Длина кабеля (м) 12
Габариты (ДхШхВ) 580х440х1100 мм
Вес: 46
Гарантия: 1 год
Страна производитель Китай