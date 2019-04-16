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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              40 960

              Полировщик CHAO BAO SC-1500

              Телефон
              +74951492307
              Продавец
              Профинвентарь
              0
              Описание товара
              Роторная высокоскоростная машина CHAO BAO SC-1500 - эффективная высокопроизводительная машина, надежная, безопасная и простая в управлении. Машина предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности до зеркального блеска. Полировщик SC-1500 имеет для этих целей большую скорость вращения 1500 об/мин. Ширина падодержателя 20 дюймов (508 мм.) Децентрализованное крепление приводного электродвигателя гарантирует работу с малыми затратами усилий. Низкий уровень шума 54 Дб. Прочная, стабильная металлоконструкция обеспечивает машине высокую износостойкость и длительный срок службы. Защитный кожух по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений.
              Особенности:
              - Полировка твердых поверхностей, а также мрамора и гранита. 
              - Отбойник по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений. 
              - Мощный и надёжный двигатель; 
              - Неограниченный по времени ресурс работы; 
              - Стойкий к механическим повреждениям и агрессивной рабочей среде; 
              - Высокий уровень износостойкости комплектующих аксессуаров; 
              - Большой радиус действия обеспечивается длинным электрическим кабелем.
              Комплектация:
              - Падодержатель (508мм.) -1 шт.
              Пады разной степени жёсткости, не входят в стандартный комплект поставки – заказываются отдельными позициями, в зависимости от условий работы.
              Дополнительная комплектация:
              - Пады разной степени жёсткости.
              Применение:
              Предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности, мрамора и гранита. 
              Технические характеристики
              Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц
              Мощность (Вт) 1100 
              Диаметр падодержателя (мм) 508 или 20"     
              Скорость вращения щётки (об/мин) 1500     
              Привод редуктор 
              Уровень шума (дБ) 54
              Длина кабеля (м) 12 
              Габариты (ДхШхВ) 580х440х1100 мм
              Вес: 46         
              Гарантия: 1 год 
              Страна производитель Китай
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