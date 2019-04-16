Полировщик CHAO BAO SC-1500

Описание товара

Роторная высокоскоростная машина CHAO BAO SC-1500 - эффективная высокопроизводительная машина, надежная, безопасная и простая в управлении. Машина предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности до зеркального блеска. Полировщик SC-1500 имеет для этих целей большую скорость вращения 1500 об/мин. Ширина падодержателя 20 дюймов (508 мм.) Децентрализованное крепление приводного электродвигателя гарантирует работу с малыми затратами усилий. Низкий уровень шума 54 Дб. Прочная, стабильная металлоконструкция обеспечивает машине высокую износостойкость и длительный срок службы. Защитный кожух по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений.

Особенности:

- Полировка твердых поверхностей, а также мрамора и гранита.

- Отбойник по всему периметру машины защищает мебель и стены от повреждений.

- Мощный и надёжный двигатель;

- Неограниченный по времени ресурс работы;

- Стойкий к механическим повреждениям и агрессивной рабочей среде;

- Высокий уровень износостойкости комплектующих аксессуаров;

- Большой радиус действия обеспечивается длинным электрическим кабелем.

Комплектация:

- Падодержатель (508мм.) -1 шт.

Пады разной степени жёсткости, не входят в стандартный комплект поставки – заказываются отдельными позициями, в зависимости от условий работы.

Дополнительная комплектация:

- Пады разной степени жёсткости.

Применение:

Предназначена для нанесения воска, полимерных покрытий, полировки поверхности, мрамора и гранита.

Технические характеристики

Электропитание переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц

Мощность (Вт) 1100

Диаметр падодержателя (мм) 508 или 20"

Скорость вращения щётки (об/мин) 1500

Привод редуктор

Уровень шума (дБ) 54

Длина кабеля (м) 12

Габариты (ДхШхВ) 580х440х1100 мм

Вес: 46

Гарантия: 1 год

Страна производитель Китай