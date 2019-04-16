Nilfisk BUDDY II 18 Бытовой пылесос для сухой и влажной уборки

Описание: Пылесос Nilfisk alto BUDDY II 18 18451124 подходит для сухой и влажной уборки. Мощный 1200-ваттный мотор обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания. Два больших колеса сзади и два роликовых спереди способствуют хорошей устойчивости и маневренности устройства. Контейнер на 18 литров выполнен из полипропилена. На рукоятке шланга есть регулятор всасывания. Предусмотрена функция выдува. Возможно хранение аксессуаров прямо на корпусе - так они всегда будут под рукой. Комплектация: -Пылеводосос; -Насадка D36х200 мм 29541; -Фильтр 81943047; -Набор насадок 81943049; -TUBE WITH PARKING CLIPS 31000862; -Упаковка. Технические характеристики Тип уборки сухая и сбор влажного мусора Система сбора грязи бак Мощность (кВт) 1,2 Разрежение / сила всасывания (мбар) 200 Вместимость мусоросборника (л) 18 Вместимость пылесборника базовой станции (л) - Продолжительность уборки от одного заряда (мин) - Время зарядки аккумуляторов (мин) - Габариты: 360x330x530 мм Вес (кг) 4,9 Гарантия 1 год