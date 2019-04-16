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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              5 865

              Nilfisk BUDDY II 18 Бытовой пылесос для сухой и влажной уборки

              Телефон
              +74951492307
              Продавец
              Профинвентарь
              0
              Описание товара
              Описание:
              Пылесос Nilfisk alto BUDDY II 18 18451124 подходит для сухой и влажной уборки. Мощный 1200-ваттный мотор обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания. Два больших колеса сзади и два роликовых спереди способствуют хорошей устойчивости и маневренности устройства. Контейнер на 18 литров выполнен из полипропилена. На рукоятке шланга есть регулятор всасывания. Предусмотрена функция выдува. Возможно хранение аксессуаров прямо на корпусе - так они всегда будут под рукой.
              Комплектация:
              -Пылеводосос; 
              -Насадка D36х200 мм 29541; 
              -Фильтр 81943047; 
              -Набор насадок 81943049; 
              -TUBE WITH PARKING CLIPS 31000862; 
              -Упаковка.
              Технические характеристики
              Тип уборки сухая и сбор влажного мусора
              Система сбора грязи бак
              Мощность (кВт) 1,2
              Разрежение / сила всасывания (мбар) 200
              Вместимость мусоросборника (л) 18
              Вместимость пылесборника базовой станции (л) -
              Продолжительность уборки от одного заряда (мин) -
              Время зарядки аккумуляторов (мин) -
              Габариты: 360x330x530 мм
              Вес (кг) 4,9
              Гарантия 1 год
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