Nilfisk BUDDY II 18 Бытовой пылесос для сухой и влажной уборки

Описание товара

Описание:

Пылесос Nilfisk alto BUDDY II 18 18451124 подходит для сухой и влажной уборки. Мощный 1200-ваттный мотор обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания. Два больших колеса сзади и два роликовых спереди способствуют хорошей устойчивости и маневренности устройства. Контейнер на 18 литров выполнен из полипропилена. На рукоятке шланга есть регулятор всасывания. Предусмотрена функция выдува. Возможно хранение аксессуаров прямо на корпусе - так они всегда будут под рукой.

Комплектация:

-Пылеводосос;

-Насадка D36х200 мм 29541;

-Фильтр 81943047;

-Набор насадок 81943049;

-TUBE WITH PARKING CLIPS 31000862;

-Упаковка.

Технические характеристики

Тип уборки сухая и сбор влажного мусора

Система сбора грязи бак

Мощность (кВт) 1,2

Разрежение / сила всасывания (мбар) 200

Вместимость мусоросборника (л) 18

Вместимость пылесборника базовой станции (л) -

Продолжительность уборки от одного заряда (мин) -

Время зарядки аккумуляторов (мин) -

Габариты: 360x330x530 мм

Вес (кг) 4,9

Гарантия 1 год