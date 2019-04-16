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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              30 600

              Cleanfix Scrubby 145 Аккумуляторная

              Телефон
              +74951492307
              Продавец
              Профинвентарь
              0
              Описание товара
              Артикул: CL-SCRBB145
              Производство: Швейцария — Cleanfix (Клинфикс)
              Характеристики: 9.6 В/1.9 Ач, 180/145 мм, 350 об/мин
              Вес: 3 кг
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