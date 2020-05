Пуховая куртка ИРБИС 2 New светло синий (василек), 52188

Описание товара

Мужской пуховик прямого силуэта с утеплителем из натурального гусиного пуха с показателем Fill Power 650. Не продуваемые швы («теплый шов»), воротник-стойка с флисовой подкладкой и двойная ветрозащитная планка вдоль молнии повышают комфортность и теплозащитные свойства куртки. Пуховка Ирбис-2 New является усовершенствованной версией куртки Ирбис-2, которая в свою очередь хорошо зарекомендовала себя как при эксплуатации в альпинизме, так и при ежедневной носке в городских условия. Основными отличиями являются: увеличенный съемный капюшон c креплением на молнию, применение более легких и качественных материалов. Пуховая куртка Ирбис-2 New рассчитана для эксплуатации в температурных границах от 0 до -30 в статике (покое) при средней комплекции взрослого человека.Характеристика:Силуэт: ПрямойВес, гр: от 970 до 1250 (в зависимости от размера)Ткань верха: 100 % п/э, 72 г/м², WRПодкладка: 100 % полиэфир, 70 г/м²Утеплитель: Гусиный пух 85/15, FP 650Вес утеплителя, г: от 280 до 425 (в зависимости от размера)Карманы: теплые, на застежке - молния. Два наружных с «листочками», один под ветрозащитной планкой, два внутренних Капюшон: съемный на застежке - молнияВоротник: стойка, с флисовой подкладкойМолния: центральная - двухзамковая, тракторного типа, на карманах и капюшоне - спиральная. Фирмы YKKУдобная ухватка на замках молнии. Двойная ветрозащитная планка вдоль центральной молнии на кнопкахТрикотажные манжеты на рукавахКулиса с эластичным шнурком по низу