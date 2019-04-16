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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              5 990

              Пуховая куртка Кредо

              Телефон
              +79198777366
              Продавец
              BVN travel
              0
              Описание товара
              Пуховая куртка со съемным капюшоном, съемной опушкой из натурального меха.Куртка мужская, утепленная натуральным пухом, предназначенная для защиты от пониженных температур и ветра. Для удобства ухода (чистки, стирки и сушки) предусмотрена съемная пуховая подстежка, без которой куртка превращается в ветровку.  Рекомендуется для 4го и «особого» климатических поясов, диапазон температур эксплуатации  -10...-50. Отлично подходит для сотрудников инженерно-технических служб ( ИТР )Возможно нанесение надписей и логотипов на готовых куртках Конструктивные особенности:                                                             Два внутренних прорезных утепленных кармана с замком"молния" (на съемной подкладке).Съемная утепляющая подкладка куртки для удобства чистки и стирки курткиЦентральная застежка двухзамковая"молния" Боковые прорезные карманы с горизонтальным входомВетрозащитная планка с застежкой на кнопки. Нагрудные накладные карманы с клапаном на"липучке".Съемный капюшон с регулированием объема и лицевого выреза. Подкладка капюшона и воротника из приятного флисаСъемная опушка из натурального меха.Низ рукава с эластичной тесьмой и патой для регулировки объема.                                                            Материалы:                                                                                  Ткань верха:Taslan, 100% полиэстер, 90 г/кв.м, влагозащитная обработка milky                                                                              Утеплитель: НАТУРАЛЬНЫЙ ГУСИНЫЙ ПУХ 85/15, FP 650                                                                                          Подкладка: синтетическая пуходержащая ткань Dewspo 300T, 100% полиэстер, 125 г/кв.м.                                             ГОСТ Р 12.4.236-2011
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