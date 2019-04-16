Пуховая куртка Кредо

Описание товара

Пуховая куртка со съемным капюшоном, съемной опушкой из натурального меха.Куртка мужская, утепленная натуральным пухом, предназначенная для защиты от пониженных температур и ветра. Для удобства ухода (чистки, стирки и сушки) предусмотрена съемная пуховая подстежка, без которой куртка превращается в ветровку. Рекомендуется для 4го и «особого» климатических поясов, диапазон температур эксплуатации -10...-50. Отлично подходит для сотрудников инженерно-технических служб ( ИТР )Возможно нанесение надписей и логотипов на готовых куртках Конструктивные особенности: Два внутренних прорезных утепленных кармана с замком"молния" (на съемной подкладке).Съемная утепляющая подкладка куртки для удобства чистки и стирки курткиЦентральная застежка двухзамковая"молния" Боковые прорезные карманы с горизонтальным входомВетрозащитная планка с застежкой на кнопки. Нагрудные накладные карманы с клапаном на"липучке".Съемный капюшон с регулированием объема и лицевого выреза. Подкладка капюшона и воротника из приятного флисаСъемная опушка из натурального меха.Низ рукава с эластичной тесьмой и патой для регулировки объема. Материалы: Ткань верха:Taslan, 100% полиэстер, 90 г/кв.м, влагозащитная обработка milky Утеплитель: НАТУРАЛЬНЫЙ ГУСИНЫЙ ПУХ 85/15, FP 650 Подкладка: синтетическая пуходержащая ткань Dewspo 300T, 100% полиэстер, 125 г/кв.м. ГОСТ Р 12.4.236-2011