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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              4 100

              Куртка мужская пуховая ИРБИС 2

              Телефон
              +79198777366
              Продавец
              BVN travel
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              Описание товара
              Городской пуховик ИРБИС-2 с центральной застежкой на тесьму «молния», имеет три наружных и два внутренних кармана. Съемный капюшон с регулировкой объема по лицевому вырезу. Кулиса по низу изделия позволяют защищать внутреннее пространство от проникновения ветра и холодного воздуха.  Характеристика:Силуэт: ПрямойВес, гр: 1400 Ткань верха: Prince, 100 % п/э, 110 г/м², WRПодкладка: Dewspo 300Т, 100 % полиэфир, 70 г/м²Утеплитель: Гусиный пух 85/15, FP 650Вес утеплителя, г: от 280 до 394 (в зависимости от размера)Карманы: теплые на молнии, два наружных с «листочками», один под ветрозащитной планкой и один внутреннийКапюшон: съемный на застежку-кнопки.Воротник: стойка, с флисовой подкладкойМолния: пластмассовая тракторного типаДвойная ветрозащитная планка вдоль молнииТрикотажные манжеты на рукавахКулиса с эластичным шнурком по низу
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