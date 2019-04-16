Фронтальный погрузчик SZM 918

Описание товара

Внимание!!! Спецпредложение!!! Оплачивается только доставка в любой регион России, остальная сумма при осмотра техники!!! Производитель SZMДвигатель QUANCHAI Дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждениеМощность 48 л.с. Трансмиссия АКПП. 2 скорости вперед, 2 назад. Повышенная/пониженная передачи.Колеса 23.5-16Управление ковшом Джойстик 3 контураРама Шарнирно-сочлененнаяКовш Объем 1 м3 с зубьями и режущими пластинамиГабариты (ДхШхВ) 5150х1790х2640 ммВес 3250 кгНоминальная грузоподъемность 1500 кгВысота погрузки по креплению ковша 3350 ммВысота разгрузки по кромке ковша 3200 ммТормоза БарабанныеКомплектация кабины USB –магнитола, печка, вентиляторУтилизационный сбор не включен в стоимость, оплачивается отдельно 172500 рублей. Техника находиться по наличию г. Благовещенск, Амурская областьКомпания ООО"ТТК-Восток" сотрудничает с Китайскими производителями, продукция которых имеет международные сертификаты соответствия и хорошо зарекомендовала себя в работе на сложных участках. Китайскую спецтехнику выделяет наилучшее соотношение цены и качества, надежность, неприхотливость в эксплуатации, простота в обслуживании. Спецтехника специально адаптирована к российским условиям: высокоэкономичный расход топлива, утепленная кабина, усиленные подвеска, мосты и рама.



Большой выбор наших предложений, огромный спектр авто и спецтехники и запчастей, таких широко известных марок как: Akkord (Аккорд), Fukai (ФУКАЙ), XCMG, SZM (СЗМ), HZM (ХЗМ), SHANTUI (Шантуй), ZOOMLION (Зумлион), FOTON (Фотон), LinGong (компания Shandong Lingong Construction Machinery Co.,LTD, производит спецтехнику марки SDLG (СДЛДЖИ). Погрузчики SDLG производятся по технологии VOLVO (Вольво), что ставит их вне конкуренции среди китайских производителей).

Компания ООО"ТТК-Восток" имеют офис-склад в г.Хэй Хэ (пограничный с г.Благовещенск) и офис-склад в г.Благовещенск, что дает нам возможность оперативно взаимодействовать с нашими поставщиками и покупателями. На наших складах всегда в наличии наиболее востребованная техника, что позволяет сократить сроки поставки техники конечному потребителю. Весь ассортимент предлагаемой спецтехники из Китая имеет сертификат ГОСТ и сертифицирована согласно международным стандартам, поставляется в любой регион России, имеет гарантию, сопровождается поставками запчастей и комплектующих на протяжении всего срока эксплуатации. Все продаваемые запчасти оригинального изготовления с заводов-производителей техники или с заводов-смежников, осуществляющих поставку комплектующих на основной конвейер. Высококвалифицированный персонал компании, имеет большой опыт работы на Российском и Китайском рынках.



Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу выбора спецтехники и её техническому обслуживанию. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и заинтересованы в прочных, долговременных отношениях с нашими партнерами.