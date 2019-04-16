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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              1 000

              Оборудование для магазина самообслуживания

              Телефон
              +79147779998
              Продавец
              Столица-Восток
              0
              Описание товара
              В связи с закрытием продам все что нужно для полноценной работы магазина самообслуживания: 
              Холодильные горки CRYSPI ВПВ С Alt 2550 - 3 шт. переоборудованные под выносной холод!!! (2730*995*2160)
              Агрегат к Горкам с конденсатором Danfoss MTZ100HS4VE (агрегат с большым запасом можно присоединить ещё 2 горки как минимум!!!)
              Ларь бонета Bonvini BF 2500 (85*250*96) - 2 шт. + стеллаж суперструктура к ним, очень удобная вещь!!!
              Кассовый бокс КБ-1,5-1Н в отличном состоянии (1500*1020*875) цвет стандартный красный 
              Стеллажи Нордика в полном комплекте включая ценникодержатели!!!
              Шкаф-сумочница на 8 карманов
              Столы для покупателей, охраны , ограждения, корзины для покупателей, тележки и др. мелочи необходимые для работы!!!
              Кассовое оборудование: 
              Pos-Система с весовым модулем (ШТРИХ-miniPOS SCALE в полном комплекте 
              Pos-Система АТОЛ и Posiflex
              Оборудование для фасовки: 
              Горячий стол CAS CNW-460
              Запайщик пакетов настольный ручной CAS CNT-200
              Весы программируемые Масса-К ВМП-15.2 с печатью этикеток 
              Сплит-системы Hisense AS-24 3 шт.
              Кассетная сплит-система Klarwind CLCR-GH608WFB1C практически Новая установлена но не была задействована.

              И многое другое звоните интересуйтесь все расскажу, покажу, ценны на все обсуждаемые!!!
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