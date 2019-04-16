Оборудование для магазина самообслуживания

Описание товара

В связи с закрытием продам все что нужно для полноценной работы магазина самообслуживания:

Холодильные горки CRYSPI ВПВ С Alt 2550 - 3 шт. переоборудованные под выносной холод!!! (2730*995*2160)

Агрегат к Горкам с конденсатором Danfoss MTZ100HS4VE (агрегат с большым запасом можно присоединить ещё 2 горки как минимум!!!)

Ларь бонета Bonvini BF 2500 (85*250*96) - 2 шт. + стеллаж суперструктура к ним, очень удобная вещь!!!

Кассовый бокс КБ-1,5-1Н в отличном состоянии (1500*1020*875) цвет стандартный красный

Стеллажи Нордика в полном комплекте включая ценникодержатели!!!

Шкаф-сумочница на 8 карманов

Столы для покупателей, охраны , ограждения, корзины для покупателей, тележки и др. мелочи необходимые для работы!!!

Кассовое оборудование:

Pos-Система с весовым модулем (ШТРИХ-miniPOS SCALE в полном комплекте

Pos-Система АТОЛ и Posiflex

Оборудование для фасовки:

Горячий стол CAS CNW-460

Запайщик пакетов настольный ручной CAS CNT-200

Весы программируемые Масса-К ВМП-15.2 с печатью этикеток

Сплит-системы Hisense AS-24 3 шт.

Кассетная сплит-система Klarwind CLCR-GH608WFB1C практически Новая установлена но не была задействована.



И многое другое звоните интересуйтесь все расскажу, покажу, ценны на все обсуждаемые!!!