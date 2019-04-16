Оборудование для магазина самообслуживания

В связи с закрытием продам все что нужно для полноценной работы магазина самообслуживания: Холодильные горки CRYSPI ВПВ С Alt 2550 - 3 шт. переоборудованные под выносной холод!!! (2730*995*2160) Агрегат к Горкам с конденсатором Danfoss MTZ100HS4VE (агрегат с большым запасом можно присоединить ещё 2 горки как минимум!!!) Ларь бонета Bonvini BF 2500 (85*250*96) - 2 шт. + стеллаж суперструктура к ним, очень удобная вещь!!! Кассовый бокс КБ-1,5-1Н в отличном состоянии (1500*1020*875) цвет стандартный красный Стеллажи Нордика в полном комплекте включая ценникодержатели!!! Шкаф-сумочница на 8 карманов Столы для покупателей, охраны , ограждения, корзины для покупателей, тележки и др. мелочи необходимые для работы!!! Кассовое оборудование: Pos-Система с весовым модулем (ШТРИХ-miniPOS SCALE в полном комплекте Pos-Система АТОЛ и Posiflex Оборудование для фасовки: Горячий стол CAS CNW-460 Запайщик пакетов настольный ручной CAS CNT-200 Весы программируемые Масса-К ВМП-15.2 с печатью этикеток Сплит-системы Hisense AS-24 3 шт. Кассетная сплит-система Klarwind CLCR-GH608WFB1C практически Новая установлена но не была задействована.
И многое другое звоните интересуйтесь все расскажу, покажу, ценны на все обсуждаемые!!!